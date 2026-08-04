মোহনগঞ্জে আগুনে পুড়ে ছাই দুই দোকান, ১২ লাখ টাকার ক্ষতি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার গাগলাজুর বাজারে আগুন লেগে দুটি দোকানের মালামাল পুড়ে ছাই হয়েছে। এতে ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার গাগলাজুর ইউনিয়নের গাগলাজুর বাজারে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে হঠাৎ সেলিম মিয়ার মুদিদোকানে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের সাদেক মিয়ার দোকানেও। স্থানীয় বাসিন্দারা পানি ছিটিয়ে দীর্ঘ সময় পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে দুই ব্যবসায়ীর দোকানসহ সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে সব মিলিয়ে অন্তত ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সেলিম মিয়া বলেন, দোকানঘরসহ সব মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিছুই রক্ষা করা যায়নি। ঘর ও মালামালসহ ছয় থেকে সাত লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
অপর ব্যবসায়ী সাদেক মিয়া বলেন, ‘ধান গেছে পানিতে। একমাত্র দোকানের আয় দিয়েই কোনো রকম সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এখন শেষ অবলম্বনটুকুও শেষ হয়ে গেল। পরিবার নিয়ে কীভাবে চলব, জানি না।’ সব মিলিয়ে ছয় থেকে সাত লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
গাগলাজুর বাজার কমিটির সদস্যসচিব বাদল মীর্জা বলেন, ‘বর্ষাকালে বাজারের চারপাশে পানিতে রাস্তাঘাট তলিয়ে যায়। তাই আমাদের এলাকায় এ সময় আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিস আসার কোনো সুযোগ থাকে না।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আজ রাতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমেনা খাতুন বলেন, ‘আগুন লাগার বিষয়টি বাজার কমিটির কেউ এখনো আমাকে জানায়নি। আগামীকাল সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য তদন্ত টিম পাঠানো হবে।’ পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের যথাযথ সহযোগিতা করা হবে বলেও তিনি জানান।
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