Ajker Patrika
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নোয়াখালী

নোয়াখালীতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, আহত ৫

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, আহত ৫
ফাইল ছবি

নোয়াখালী পৌর এলাকার শ্রীপুরে মোফাজ্জল হোসেন ফরহাদ নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ডাকাত দলের মারধরে একই পরিবারের নারীসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। এ সময় ঘর থেকে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাত দল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুধারাম মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সায়মা সুলতানা।

এর আগে গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে নোয়াখালী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীপুর এলাকার তাজু মিয়ার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে একদল সশস্ত্র ডাকাত বাড়ির প্রধান ফটকের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে সোনাপুরের ব্যবসায়ী মোফাজ্জল হোসেন ফরহাদের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের এলোপাতাড়ি মারধর করে হাত-মুখ বেঁধে ফেলে।

এ সময় ডাকাত দল ঘরে থাকা নগদ ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা এবং আড়াই থেকে তিন ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে পালিয়ে যায়। ডাকাতদের মারধরে আহত হওয়া পরিবারের পাঁচ সদস্যকে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে সুধারাম মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সায়মা সুলতানা জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীডাকাতিআহতজেলার খবর
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