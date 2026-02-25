Ajker Patrika
রাজনীতি

জয়নুল আবদিন ফারুকের স্ত্রী মারা গেছেন

নোয়াখালী প্রতিনিধি‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ১৪
কানিজ ফাতেমা। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য, বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুকের সহধর্মিণী কানিজ ফাতেমা মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

জয়নুল আবদিন ফারুক গণমাধ্যমকে জানান, নির্বাচনের পরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী। পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকাকালে আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে কানিজ ফাতেমা মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি স্বামী-সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ বাদ জোহর ঢাকার নিকুঞ্জ-১, লেক রোড, ৪৩ নম্বর বাড়ির সামনে কানিজ ফাতেমার প্রথম জানাজা এবং আগামীকাল বেলা ১১টায় নোয়াখালীর সেনবাগের ইয়ারপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীসেনবাগসোনাইমুড়ীচট্টগ্রাম বিভাগ
