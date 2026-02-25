জয়নুল আবদিন ফারুকের স্ত্রী মারা গেছেন

নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য, বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুকের সহধর্মিণী কানিজ ফাতেমা মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।
জয়নুল আবদিন ফারুক গণমাধ্যমকে জানান, নির্বাচনের পরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী। পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকাকালে আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে কানিজ ফাতেমা মৃত্যুবরণ করেন।
তিনি স্বামী-সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
আজ বাদ জোহর ঢাকার নিকুঞ্জ-১, লেক রোড, ৪৩ নম্বর বাড়ির সামনে কানিজ ফাতেমার প্রথম জানাজা এবং আগামীকাল বেলা ১১টায় নোয়াখালীর সেনবাগের ইয়ারপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় দুই কিশোরের হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ সময় দুলাল (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার কেওডালা ওভারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুলাল একই এলাকার জসিম উদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটে ও পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী।১২ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাকারবারি ধরতে অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। এতে দুজন উপপরিদর্শক (এসআই), এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) ডিবি পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন।২০ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে একটি হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার আনোয়ারপুর বাজারসংলগ্ন জাদুকাটা নদীর পাড়ে নোঙর করা অবস্থায় মাছরাঙা নামের হাউসবোটটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।২৯ মিনিট আগে
নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের খোঁজ নিতে এবং এলাকা পরিদর্শনে যান হান্নান মাসউদ। প্রকল্প বাজার এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে হান্নান মাসউদ ঘটনাস্থলের সড়কে অবস্থান নেন।২৯ মিনিট আগে