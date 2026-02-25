Ajker Patrika
ঢাকা

শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার অবৈধ সিগারেট ও আইফোন জব্দ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৩৮
শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার অবৈধ সিগারেট ও আইফোন জব্দ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্ক গোয়েন্দাদের অভিযানে আমদানি নিষিদ্ধ বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেট, ক্রিম, আইফোনসহ বিভিন্ন মোবাইল ফোনসেট জব্দ করা হয়েছে।

কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেট (সিআইআইডি) আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার থেকে শুরু ২৪ ঘণ্টায় বিমানবন্দরে একাধিক ফ্লাইটের যাত্রীদের ব্যাগেজ তল্লাশি করে এসব পণ্য আটক করা হয়। অভিযানে ৬২৭ কার্টন সিগারেট, ১২ কেজি রং-সংযোজকযুক্ত ক্রিম, ২৫টি আইফোন এবং ২৬টি অন্যান্য ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। জব্দ করা এসব পণ্যের বাজারমূল্য ৬০ লাখ ২৮ হাজার টাকা।

শুল্ক গোয়েন্দারা জানান, সৌদি আরব থেকে আসা ফ্লাইট বিএস ৩৬২, দুবাই থেকে আসা বিজি ১৪৮ এবং ইকে ৫৮৬ ফ্লাইটের যাত্রীদের ব্যাগেজ তল্লাশি করে ঘোষণা ছাড়া আনা এসব পণ্য উদ্ধার করা হয়। জব্দের পর এসব পণ্য কাস্টম হাউসে জমা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিআইআইডি আরও জানায়, অবৈধ আমদানি, চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকির বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে।

