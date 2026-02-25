শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার অবৈধ সিগারেট ও আইফোন জব্দ

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুল্ক গোয়েন্দাদের অভিযানে আমদানি নিষিদ্ধ বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেট, ক্রিম, আইফোনসহ বিভিন্ন মোবাইল ফোনসেট জব্দ করা হয়েছে।
কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেট (সিআইআইডি) আজ বুধবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার থেকে শুরু ২৪ ঘণ্টায় বিমানবন্দরে একাধিক ফ্লাইটের যাত্রীদের ব্যাগেজ তল্লাশি করে এসব পণ্য আটক করা হয়। অভিযানে ৬২৭ কার্টন সিগারেট, ১২ কেজি রং-সংযোজকযুক্ত ক্রিম, ২৫টি আইফোন এবং ২৬টি অন্যান্য ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। জব্দ করা এসব পণ্যের বাজারমূল্য ৬০ লাখ ২৮ হাজার টাকা।
শুল্ক গোয়েন্দারা জানান, সৌদি আরব থেকে আসা ফ্লাইট বিএস ৩৬২, দুবাই থেকে আসা বিজি ১৪৮ এবং ইকে ৫৮৬ ফ্লাইটের যাত্রীদের ব্যাগেজ তল্লাশি করে ঘোষণা ছাড়া আনা এসব পণ্য উদ্ধার করা হয়। জব্দের পর এসব পণ্য কাস্টম হাউসে জমা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
সিআইআইডি আরও জানায়, অবৈধ আমদানি, চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকির বিরুদ্ধে সরকারের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে।
নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় দুই কিশোরের হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এ সময় দুলাল (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার কেওডালা ওভারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুলাল একই এলাকার জসিম উদ্দিনের বাড়ির ভাড়াটে ও পেশায় একজন মাছ ব্যবসায়ী।১১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাকারবারি ধরতে অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। এতে দুজন উপপরিদর্শক (এসআই), এক সহকারী উপপরিদর্শকসহ (এএসআই) ডিবি পুলিশের ছয় সদস্য আহত হয়েছেন।১৯ মিনিট আগে
সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে একটি হাউসবোটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার আনোয়ারপুর বাজারসংলগ্ন জাদুকাটা নদীর পাড়ে নোঙর করা অবস্থায় মাছরাঙা নামের হাউসবোটটিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।২৮ মিনিট আগে
নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের খোঁজ নিতে এবং এলাকা পরিদর্শনে যান হান্নান মাসউদ। প্রকল্প বাজার এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁর ওপর হামলা চালায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের একপর্যায়ে হান্নান মাসউদ ঘটনাস্থলের সড়কে অবস্থান নেন।২৮ মিনিট আগে