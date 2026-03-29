Ajker Patrika
নীলফামারী

আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের কর্মসূচি প্রত্যাহার

রংপুর ও নীলফামারী প্রতিনিধি
আজ রোববার সকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু হয়। ছবি: সংগৃহীত

জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছে রংপুর বিভাগীয় ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়ন। আজ রোববার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যায় দিনাজপুরের পার্বতীপুর রেলহেড অয়েল ডিপোতে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে রংপুর বিভাগের আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ আবারও শুরু হয়েছে।

এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে রংপুর বিভাগীয় ট্যাংক-লরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউর রহমান বলেন, ‘আমাদের দাবি মেনে নেওয়ায় আমরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি। আগামীকাল সোমবারের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডিত আমাদের তিন শ্রমিককে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। এ-সংক্রান্ত সভা পার্বতীপুর ডিপোতে কিছুক্ষণ আগে সম্পন্ন হয়েছে। পার্বতীপুরের স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।’

সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বতীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল ওয়াদুদ। তিনি জানান, পার্বতীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) প্রতিনিধি হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহমুদ হুসাইন রাজু উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে জেলহাজতে থাকা তিন শ্রমিককে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। অন্য দাবিগুলো বিবেচনার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

গতকাল শনিবার রাতে পার্বতীপুর রেলহেড অয়েল ডিপো থেকে জ্বালানি তেল নিয়ে নীলফামারীর উদ্দেশে একটি ট্যাংক-লরি রওনা দেয়। পাম্পে তেল সরবরাহ শেষে ফেরার পথে নীলফামারী পুলিশ লাইনস-সংলগ্ন বাইপাস মোড়ে লরিটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে লরির চালক ও তাঁর সহকারী সেটি মেরামতের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাংক-লরিটি দেখে সন্দেহ হয় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নিয়াজ ভূঁইয়ার। পরে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গাড়িটিতে তল্লাশি চালান। তল্লাশিকালে একটি জারিকেন থেকে ১৩ লিটার পেট্রল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় চালক, তাঁর সহকারী, লরিতে থাকা শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতির ম্যানেজারসহ তিনজনকে আটক করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের প্রত্যেককে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন জেলার সদর উপজেলার দুহুলিপাড়া এলাকার বাবুল আক্তারের ছেলে রিফাত (১৮), দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হরিরামপুর এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে একরামুল ইসলাম (৩০) এবং একই উপজেলার মন্মথপুর কৈবর্তপাড়া এলাকার শিসেন চন্দ্র দাসের ছেলে কৃষ্ণ চন্দ্র দাস (৩৫)।

এ ঘটনার প্রতিবাদে শ্রমিকেরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দেন। আজ সকাল ৮টা থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ রেখে এ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকেরা। এতে তেল সরবরাহ কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়।

বিষয়:

নীলফামারীকর্মচারীনীলফামারী সদরপার্বতীপুররংপুর বিভাগজ্বালানি সংকট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

সম্পর্কিত

শেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতি সিরাজ, সম্পাদক হীরা

শেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতি সিরাজ, সম্পাদক হীরা

আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের কর্মসূচি প্রত্যাহার

আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের কর্মসূচি প্রত্যাহার

রাজধানীতে ট্রাক-সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষ, নিহত ১

রাজধানীতে ট্রাক-সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষ, নিহত ১

শাহরাস্তিতে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

শাহরাস্তিতে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার