Ajker Patrika
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নীলফামারী

শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ রোধে নীলফামারীতে বাইসাইকেল র‍্যালি

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ০৮
শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ রোধে নীলফামারীতে বাইসাইকেল র‍্যালি
অ্যাসোসিয়েশন ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্টের আয়োজিত বাইসাইকেল র‍্যালি। ছবি: সংগৃহীত

শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে নীলফামারীতে সচেতনতামূলক বাইসাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার অ্যাসোসিয়েশন ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট (এএফডি) এই কর্মসূচির আয়োজন করে। সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে র‍্যালিটি বের হয়। বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নীলফামারী সার্কেল) ফারুক আহমেদ, এএফডির নির্বাহী প্রধান সাইদা ইয়াসমিন ও প্রকল্প সমন্বয়কারী কাজল রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান বলেন, ‘এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। পাশাপাশি শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।’

এএফডির নির্বাহী প্রধান সাইদা ইয়াসমিন বলেন, ‘যে বয়সে শিশুদের বিদ্যালয়ে থাকার কথা, সে বয়সে অনেকেই শ্রমে যুক্ত হচ্ছে কিংবা বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বন্ধের পাশাপাশি ঝরে পড়া শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে জনসচেতনতা বাড়াতে ওই বাইসাইকেল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।’

সেভ দ্য চিলড্রেন ও নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রায় পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

বিষয়:

নীলফামারীবিদ্যালয়জেলার খবররংপুর বিভাগশিশু
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