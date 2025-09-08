Ajker Patrika
নীলফামারীতে গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা কারাগারে

নীলফামারী প্রতিনিধি
শাহিদ মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত
শাহিদ মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত

নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিদ মাহমুদকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আদালতে হাজির করা হলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোশাররফ হোসেন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দুটি হত্যাসহ পাঁচটি মামলার আসামি যুবলীগ নেতা শাহিদ মাহমুদ। গতকাল রোববার রাতে রংপুর নগরীর ধাপ লালকুঠির একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, সোমবার আদালতে হাজির করা হলে তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর বিকেলে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

