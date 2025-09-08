নীলফামারীতে গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা কারাগারে

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিদ মাহমুদকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আদালতে হাজির করা হলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোশাররফ হোসেন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দুটি হত্যাসহ পাঁচটি মামলার আসামি যুবলীগ নেতা শাহিদ মাহমুদ। গতকাল রোববার রাতে রংপুর নগরীর ধাপ লালকুঠির একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, সোমবার আদালতে হাজির করা হলে তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর বিকেলে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
নীলফামারী সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিদ মাহমুদকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আদালতে হাজির করা হলে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোশাররফ হোসেন তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দুটি হত্যাসহ পাঁচটি মামলার আসামি যুবলীগ নেতা শাহিদ মাহমুদ। গতকাল রোববার রাতে রংপুর নগরীর ধাপ লালকুঠির একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, সোমবার আদালতে হাজির করা হলে তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর বিকেলে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।
ভোলার বোরহানউদ্দিনে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে এক নারীকে গাছে বেঁধে, চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে হেনস্তার ঘটনায় গ্রেপ্তার বিএনপি নেতাসহ পাঁচ আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোলার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আদেশ দেন।৯ মিনিট আগে
বরিশালের হিজলায় চার দফা দাবিতে গণছুটিতে গেছেন পল্লী বিদ্যুতের কর্মীরা। কর্মী না থাকায় বিভিন্ন স্থানে বিকল হয়ে পড়া ট্রান্সফর্মার মেরামত করা যাচ্ছে না। এতে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অনেক এলাকা। বিদ্যুৎ না থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন উপজেলার পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকেরা।১৬ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বামধারার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এতে ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র গণমঞ্চ, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলন, বৃহত্তর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদসহ...৩৬ মিনিট আগে
রাজধানীর বাড্ডায় চালককে খুন করে ব্যটারিচালিত রিকশা ছিনতাইচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা ঘাতক দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম মাসুদ কাজল (৪২)।১ ঘণ্টা আগে