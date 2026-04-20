Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে বজ্রপাতে ভ্যানচালক নিহত, স্কুলশিক্ষকসহ আহত ৬

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
এআই দিয়ে বানানো প্রতীকী ছবি

নীলফামারীর জলঢাকায় লাবলু হোসেন (৫০) নামে এক ভ্যানচালক বজ্রপাতে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন তাঁর ভ্যানে থাকা আখতারুজ্জামান নামের এক স্কুলশিক্ষক। এ ছাড়া কিশোরগঞ্জ উপজেলায় একই সময়ে পৃথক স্থানে পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত ব্যক্তি জলঢাকা উপজেলার কাঁঠালি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে।

এলাকাবাসী জানায়, আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার খালিসা খুটামারা থেকে দক্ষিণ দেশিবাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক আখতারুজ্জামানকে (৩৮) অটোভ্যানে করে স্কুলে নেওয়ার সময় আকস্মিক বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ভ্যানচালক লাবলু।

এ সময় শিক্ষক আখতারুজ্জামানের বুকের ডান পাশ পুড়ে যায়। নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। আহত শিক্ষককে উদ্ধার করে প্রথমে জলঢাকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে কিশোরগঞ্জ উপজেলায় একই সময়ে পৃথক স্থানে আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জলঢাকা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম বলেন, নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

