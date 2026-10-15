অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ, নীলফামারী সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের দাবি

নীলফামারী সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোস্তফা কামালের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সহকারীরা।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের নীলফামারী জেলা শাখার উদ্যোগে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সংগঠনটির জেলা সভাপতি মো. আনজারুল হকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মো. মমিনুর রহমান, সদর উপজেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. শাহানুর ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সুদেব চন্দ্র, সহসাধারণ সম্পাদক মো. জহুরুল ইসলাম ও সহসভাপতি রোকসানা আক্তার প্রমুখ।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে মাইকিংয়ের জন্য বরাদ্দ থাকলেও সেই অর্থ ব্যয় না করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। এ ছাড়া নারী সহকর্মীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের নিয়ে উসকানিমূলক ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তাঁরা।
আবু হেনা মোস্তফা কামালকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ‘একটি কুচক্রী মহল আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে এসব মিথ্যা অভিযোগ করছে। আমি জাতীয় নির্বাচনের আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছি। সরকার গঠন হওয়ার পর আমি কোথাও কোনো কিছু লিখিনি। এ বিষয়ে আমাকে যে কারণ দর্শানো হয়েছিল, আমি তার জবাবও দিয়েছি।’
নীলফামারীর সিভিল সার্জন মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার বিষয়ে তাঁকে আগেই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। গত ১২ অক্টোবর তাঁকে ডিমলা উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। দুর্নীতি বা অনিয়মের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করায় গাজীপুরে জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।১ মিনিট আগে
সুন্দরবনের অভয়ারণ্য এলাকায় বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকারের অভিযোগে বন বিভাগের করা মামলায় চার জেলেকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে সুন্দরবনের ভোমরখালী অভয়ারণ্যের বড় কুকুমারি খাল এলাকায় বিষ দিয়ে মাছ শিকারের সময় তাঁদের আটক করা হয়।১১ মিনিট আগে
নরসিংদীর রায়পুরা-নরসিংদী আঞ্চলিক সড়কে দুটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শিশুসহ অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
গত ১৩ অক্টোবর সকালে শিশুটি শুকুর আলী মণ্ডলের বাড়িতে যায়। বাড়িটি নির্জন হওয়ায় সেখানকার সিঁড়িতেই শুকুর আলী শিশুটিকে ধর্ষণ করেন। এ সময় শিশুটির কান্না শুনে আশপাশের লোকজন সেখানে জড়ো হন। তাঁরা শিশুটিকে শুকুর আলীর কাছ থেকে উদ্ধার করে তার মাকে খবর দেন।২৮ মিনিট আগে