রেলওয়ের জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ, প্রকৌশলীসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
রেলওয়ের জমিতে বহুতল ভবন নির্মাণ, প্রকৌশলীসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরে রেলওয়ের মালিকানাধীন জমি দখল করে অবৈধভাবে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করায় চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দুদক রংপুরের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মো. ফেরদৌস রায়হান বকসী বাদী হয়ে গত ২৬ নভেম্বর ওই মামলা দায়ের করেন।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা মামলার দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার অভিযুক্তরা হচ্ছেন সৈয়দপুর শহরের রংপুর রোডের (বঙ্গবন্ধু সড়ক) হোটেল আমজাদিয়া ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী মো. আমিনুল ইসলাম, সৈয়দপুর পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. শাহিন আকতার, সৈয়দপুর পৌরসভার সাবেক উপসহকারী প্রকৌশলী ও বর্তমানে নীলফামারী পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী এস এম মোর্শেদুল ইসলাম এবং সৈয়দপুর পৌরসভার সাবেক সহকারী প্রকৌশলী ও বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম।

মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে রেলওয়ের মালিকানাধীন ভূমিতে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সৈয়দপুর শহরের রংপুর রোডে (বঙ্গবন্ধু সড়ক) মো. আমিনুল ইসলাম রেলওয়ে মালিকানাধীন জমি দখলে নিয়ে অবৈধভাবে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করেন।

সৈয়দপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. শাহিন আকতার, সৈয়দপুর পৌরসভার সাবেক উপসহকারী প্রকৌশলী ও বর্তমানে নীলফামারী পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী এস এম মোর্শেদুল ইসলাম এবং সৈয়দপুর পৌরসভার সাবেক সহকারী প্রকৌশলী ও বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমিনুল ইসলামকে সৈয়দপুর শহরের রেলওয়ে জমিতে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণে সহায়তা করেন।

দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের তৎকালীন সহকারী পরিচালক (এডি) বর্তমানে দুদক প্রধান কার্যালয়ে উপপরিচালক পদে কর্মরত হোসাইন শরীফ বিষয়টি ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। এরপর গত ২৬ নভেম্বর তাঁদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে রেলওয়ের মালিকানাধীন ভূমিতে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগে দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মো. ফেরদৌস রায়হান বকসী বাদী হয়ে ওই মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার প্রয়োজনীয় নথিপত্র নীলফামারী সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে দাখিল করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয় এ নিয়ে নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরে রেলওয়ে মালিকানাধীন জমি দখলে নিয়ে অবৈধভাবে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করায় পাঁচটি মামলা দায়ের করল।

জমিনীলফামারীমামলাদখলদুদকজেলার খবররংপুর বিভাগসৈয়দপুর
শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

সমুদ্র উপকূলে ডাকাতের কবলে পড়া ১১ জেলেকে উদ্ধার করল কোস্ট গার্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি
উদ্ধার জেলেরা। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধার জেলেরা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের মহেশখালীর অদূরে গভীর সমুদ্রে ডাকাতের কবলে পড়া ১১ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত শুক্রবার মহেশখালী দ্বীপের অদূরে সোনাদিয়া চ্যানেলসংলগ্ন সাগর উপকূলে এফবি মায়ের দোয়া নামের একটি ফিশিং বোট ডাকাতের কবলে পড়ে। ডাকাত দল বোটে থাকা মাছ, খাবার, ইঞ্জিন, ব্যাটারি, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ জেলেদের জিম্মি করে রাখে।

ঘটনাস্থল থেকে এফবি তাসমীম নামের অন্য একটি ফিশিং বোট কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ সাহায্যের জন্য আবেদন করলে বিষয়টি কোস্ট গার্ড অবগত হয়।

এ তথ্যের ভিত্তিতে মহেশখালী কোস্ট গার্ড স্টেশনের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ডাকাতের কবলে পড়া ১১ জেলেকে উদ্ধার করে। এ সময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যান।

পরে উদ্ধার করা জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর বোটসহ মালিকপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে জানান লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।

কক্সবাজারডাকাতচট্টগ্রাম বিভাগমহেশখালীজেলার খবর
শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী বুইশ্যার সহযোগী ইমন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের বহদ্দারহাট কাঁচাবাজারসহ আশপাশে চাঁদাবাজি, মাদক কারবারসহ নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আলোচনায় আসা সন্ত্রাসী শহীদুল ইসলাম ওরফে বুইশ্যার সহযোগী ইমন হোসেনকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার পর নগরের বাড়ইপাড়ার একটি কলোনিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ইমনকে গ্রেপ্তার করে চান্দগাঁও থানার পুলিশ।

গ্রেপ্তার ইমন নাটোর জেলার ফজলুর রহমানের ছেলে। তিনি নগরের বহদ্দারহাট বাড়ইপাড়া এলাকায় থাকেন।

চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহেদুল কবির জানান, অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারের ঘটনায় সন্ত্রাসী ইমনসহ পলাতক কয়েকজন আসামির বিরুদ্ধে আজ রোববার অস্ত্র আইনে একটি মামলার পর আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও জানান, ইমনের বিরুদ্ধে এর আগে চান্দগাঁও থানায় অস্ত্র আইনে তিনটি ও মাদকদ্রব্য আইনে একটি মামলা রয়েছে।

পুলিশগ্রেপ্তারমাদকচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরচাঁদাবাজি
শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

উদ্বোধন হলো কসাইবাড়ি-কাঁচকুড়া বাজার ‘হাফেজ্জী হুজুর সরণি’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘হাফেজ্জী হুজুর সরণি’ নামে সড়ক উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
‘হাফেজ্জী হুজুর সরণি’ নামে সড়ক উদ্বোধন করেছে ডিএনসিসি। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) কসাইবাড়ি থেকে কাঁচকুড়া বাজার পর্যন্ত উন্নয়ন করা সড়কটির নামকরণ করেছে প্রখ্যাত আলেম ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নামে।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) কসাইবাড়ি রেলগেট এলাকায় নব নামকৃত ‘হাফেজ্জী হুজুর সরণি’ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণে আলেম-ওলামাদের দীর্ঘদিনের যে ভূমিকা, হাফেজ্জী হুজুর ছিলেন তার অগ্রদূত। একসময় আলেম-ওলামারা শুধুমাত্র দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তিনি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আলেম সমাজকে যুক্ত করেছেন।’

প্রশাসক আরও বলেন, ‘হাফেজ্জী হুজুর কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি ছিলেন না, দেশের সব আলেম-ওলামার কাছেই তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁর অবদান স্মরণ করেই সড়কটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে।’

অনুষ্ঠানে প্রশাসক জানান, আজমপুর থেকে কলোনি পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণমুখী প্রধান সড়কটি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফের নামে নামকরণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনরাজধানীঢাকা বিভাগসড়কঢাকা
শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

ইটনায় যুবদল নেতার বিরুদ্ধে তিন বাড়িতে হামলা-লুটপাট চালানোর অভিযোগ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ইটনায় তিন বাড়িতে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইটনায় তিন বাড়িতে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় তিন বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুবদল নেতা সবু শেখের বিরুদ্ধে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের পূর্বহাটি গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে শিশু-কিশোরসহ ২৫ জন আহত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো আজকের পত্রিকাকে জানায়, হামলা-লুটপাটের ঘটনায় তাদের নগদ ৫১ লাখ টাকা ও ১৭ ভরি স্বর্ণ লুট হয়েছে।

অভিযুক্ত সবু শেখ ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

জানা গেছে, পিপি স্কিমের ধান ওঠানো নিয়ে স্থানীয় যুবদল নেতা এমরাজুলের সঙ্গে গত শুক্রবার দুপুরে মৃগা বাজারে পিপি স্কিম পরিচালনাকারী নাসিরের কথা-কাটাকাটি হয়। এ ঘটনার জেরে গতকাল শনিবার রাতে এমরাজুলের পক্ষ নিয়ে যুবদল নেতা সবু শেখ, মারজান মেম্বার, হাফিজুল, তোফাজ্জল, সিরাজুল, মফিজসহ দেড় থেকে ২০০ লোক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নাসিরের আত্মীয় আশরাফুল করিম টিটু, দেলোয়ার হোসেন ও লেলিনের বাড়িতে হামলা চালায়।

এ ঘটনায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন, হামদু মিয়া (৫৪), নাসির মিয়া (৩২), পায়েল মিয়া (১৬), কুদ্দুস মিয়া (৬০), সাদ্দাম হোসেন (৩৫), তরিকুল ইসলাম (২৫), লাদেন মিয়া (২০), কবির মিয়া (৪০), মোখলেস মিয়া (৫৩), রাহুল মিয়া (১৮), সাপলে মিয়া (১৮), আবুল মিয়া (৪০), খাইরুল ইসলাম (৪৫), বাসিরুল মিয়া (১৮), আলমগীর মিয়া (৪০), জিলানগীর মিয়া (৩৫), মাহফুল মিয়া (১২) ও মুবারক মিয়া (১৬)। এঁদের মধ্যে গুরুতর আহত পাঁচজন সিলেট, হবিগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

আশরাফুল করিম টিটুর স্ত্রী মর্জিনা আক্তার বলেন, ‘আমাদের বাড়িতে প্রথম হামলা হয়। হামলাকারীরা আলমারি ভেঙে ৪১ লাখ টাকা ও সাত ভরি স্বর্ণের গয়না লুট করে নিয়ে যায়। বিদেশ গমন-ইচ্ছুকেরা এই ৪১ লাখ টাকা দিয়েছিল।’

ভুক্তভোগী দেলোয়ারের স্ত্রী দিপা বলেন, হামলার পর তাঁদের ঘর থেকে ১০ লাখ টাকা ও ১০ ভরি স্বর্ণ লুট হয়েছে।

আরেক ভুক্তভোগী লেলিনের স্ত্রী রাজবাহার বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ। শুধুমাত্র আত্মীয় হওয়ার কারণে আমার কুঁড়েঘরে হামলা হলো।’

মৃগা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ছাইকুল ইসলাম আবুল বলেন, ‘পিপি স্কিম নিয়েই এই গ্যাঞ্জাম। গতকাল শনিবারের জের ধরেই হামলার ঘটনা ঘটে। উকিল আজিজুলের বাড়ির লোকজন, সবু শেখ এরাই এই সব করছে।’

এদিকে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে যুবদল নেতা সবু শেখ বলেন, ‘এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওরা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। আমি এ ঘটনাই জড়িত নই।’

ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল হাসিম বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি ঘটনা ঘটেছে। দুই পক্ষকেই বলা হয়েছে অভিযোগ দেওয়ার জন্য।

কিশোরগঞ্জলুটপাটযুবদলইটনাহামলানেতার বচন
শিক্ষকদের ঢুকতে না দিয়ে পরীক্ষা নিলেন অভিভাবকেরা

এনসিপি, এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন মিলে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’, মুখপাত্র নাহিদ ইসলাম

সাংবাদিক শওকত মাহমুদকে বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গেল ডিবি

২০৯৮ পর্যন্ত কবে কোন দেশ বিশ্বকাপ নেবে—ভবিষ্যদ্বাণী করল গ্রোক এআই

বরিশালে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডা, ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগানে ধাওয়া

