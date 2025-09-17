Ajker Patrika
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের অসন্তোষ নিরসন, আগামীকাল কাজে যোগ দেবেন তাঁরা

নীলফামারী প্রতিনিধি
শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সব পক্ষের আলোচনা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে এভারগ্রিন প্রোডাক্ট ফ্যাক্টরি (বিডি) লিমিটেড নামের কারখানার শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনার নিরসন হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, ইপিজেড কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ওই অবসান ঘটে।

এর আগে গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ওই কারখানার শ্রমিক সাইফুল ইসলাম নিখোঁজ হলে পুলিশ উদ্ধার করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ ঘটনায় কারখানার শ্রমিকেরা ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে সাইফুল ইসলাম ও তাঁর বাবা শফিকুল ইসলামের মুক্তি চেয়ে এবং কারখানার মহাব্যবস্থাপকের অপসারণ দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করেন।

দাবি আদায় না হওয়ায় আজ বুধবার বেলা ১১টার পর কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নীলফামারী সদর থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনের সড়কে অবস্থান নেন। পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের হস্তক্ষেপে সেখান থেকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে আসেন আন্দোলনকারীরা। এরপর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা ও পুলিশ প্রশাসন, ইপিজেড কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভায় অচলাবস্থার অবসান হলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে কাজে যোগদানের আশ্বাস দেন আন্দোলনরত শ্রমিকেরা।

নীলফামারী সদর থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ বলেন, সাইফুল ইসলাম আত্মগোপনে থেকে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করেন। এই অভিযোগে তাঁকে উদ্ধারের পর মামলা করা হয়। ওই মামলায় তাঁকে ও তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আজ বিজ্ঞ আদালত জামিন মঞ্জুর করেন।

নীলফামারী জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আল মাসুদ চৌধুরী বলেন, আজ দুপুরে নীলফামারী আমলি আদালতে সাইফুল ইসলাম ও তাঁর বাবার জামিন আবেদন করা হলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা চাই না ইপিজেড নিয়ে আর কোনো অভিযোগ আসুক। প্রতিটি কারখানায় পিসি কমিটি (পার্টিসিপেটরি কমিটি) করার কথা বলা হয়েছে। পিসি কমিটিগুলো শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে। কোনো সমস্যা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। কোনো গুজবে কান দেওয়া যাবে না। শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইপিজেড কর্তৃপক্ষ এভারগ্রিন কারখানার মহাব্যবস্থাপককে প্রত্যাহার করেছে। তাদের যৌক্তিক সব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। কাল (বৃহস্পতিবার) থেকে শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেবেন।’

