নীলফামারীতে ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই ভোটকেন্দ্রে স্থাপন করা সিসিটিভি ক্যামেরা চুরি হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের নয়ানখাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে নয়ানখাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল। গতকাল সোমবার স্কুল ছুটির পর শিক্ষকেরা চলে যান। আজ সকালে এসে দেখেন, সেখানের একটি সিসি ক্যামেরা চুরি হয়েছে।
নয়ানখাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জলিলুর রহমান বলেন, ‘গতকাল বিদ্যালয় ছুটি হলে বন্ধ করে সবাই চলে যাই। আজকে (মঙ্গলবার) সকালে এসে দেখি, বিদ্যালয়ের সামনের একটি সিসি ক্যামেরা চুরি হয়েছে।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা তানজিমা আঞ্জুম সোহানিয়া বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। এ ঘটনায় কাউকে শনাক্ত করতে পারিনি। আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।’
