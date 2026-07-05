Ajker Patrika
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নীলফামারী

খুঁটি স্থাপনের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

নীলফামারী ও কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
খুঁটি স্থাপনের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় পল্লী বিদ্যুতের লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাকারমাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন নীলফামারী সদর উপজেলার কালিতলা এলাকার দারিকা চন্দ্র রায়ের ছেলে জয়ন্ত রায় (২৬) এবং একই উপজেলার সুঠিপাড়া এলাকার মেহের উদ্দিনের ছেলে মুমিন (৫০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাকারমাথা এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের নতুন ৩৩ কেভি লাইনের জন্য খুঁটি স্থাপনের কাজ চলছিল। এ সময় দুই শ্রমিক খুঁটিতে উঠে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়দের দাবি, বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রেখে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কাজ পরিচালনা করা হলে এ দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতো।

কিশোরগঞ্জ পল্লী বিদ্যুতায়ন অফিসের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) রুম্মন ইসলাম বলেন, ওই এলাকায় নতুন ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের জন্য খুঁটি স্থাপনের কাজ চলছিল। ওই শ্রমিকরা বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ (শাটডাউন) না করেই কাজ শুরু করেছিলেন। এ কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

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