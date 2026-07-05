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মিরপুরে যাত্রা শুরু করল নতুন সংগঠন ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মিরপুরে যাত্রা শুরু করল নতুন সংগঠন ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’
রাজধানীর মিরপুরে শনিবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’ সংগঠনের। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রা শুরু করল নতুন সাংস্কৃতিক মোর্চা সংগঠন ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’। মিরপুর এলাকার শিল্পের সকল শাখার সংস্কৃতিকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে।

আজ শনিবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটির আহ্বায়কের দায়িত্বে আছেন নাসিরুল হক এবং সদস্যসচিব হিসেবে আছেন রেজাউল করিম রেজা।

সংগঠনটি বলছে, বৃহত্তর মিরপুরের শিল্পের সকল শাখার সংস্কৃতিকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’—সম্প্রীতি, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক চর্চার এক নবতর অঙ্গীকার।

রাজধানীর মিরপুরে শনিবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’ সংগঠনের। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর মিরপুরে শনিবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’ সংগঠনের। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংগঠনটির নাসিরুল হক বলেন, মিরপুর চিরকালই শিল্প-সংস্কৃতির একটি উর্বর জনপদ। এই এলাকায় অসংখ্য প্রতিভাবান নাট্যকর্মী, আবৃত্তিশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও সংস্কৃতিমনা মানুষের বসবাস। আমরা অনুভব করছি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ও মেলবন্ধনের জায়গা থাকা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে আত্মপ্রকাশ ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’ সংগঠনের।

প্রতিষ্ঠার প্রথম আয়োজনে মিরপুরের ঋদ্ধি মিলনায়তনে উৎসবমুখর আবহে উদ্‌যাপিত হলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী সৃষ্টি ‘দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু’ ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ কবিতা ও গানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন, পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী।

আয়োজনটির মূল পরিকল্পনায় নাসিরুল হক। গ্রন্থনা করেছেন কাজী দেলোয়ার হেমন্ত। মঞ্চে উপস্থাপনায় ছিলেন দোলা মজুমদার, মিন্টু সরদার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন রেজাউল করিম রেজা।

বিষয়:

মিরপুররাজধানীঢাকা বিভাগসংস্কৃতিজেলার খবররবীন্দ্রজয়ন্তীকর্মীসংগঠন
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