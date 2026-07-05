মিরপুরে যাত্রা শুরু করল নতুন সংগঠন ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রা শুরু করল নতুন সাংস্কৃতিক মোর্চা সংগঠন ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’। মিরপুর এলাকার শিল্পের সকল শাখার সংস্কৃতিকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে এই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে।
আজ শনিবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটির আহ্বায়কের দায়িত্বে আছেন নাসিরুল হক এবং সদস্যসচিব হিসেবে আছেন রেজাউল করিম রেজা।
সংগঠনটি বলছে, বৃহত্তর মিরপুরের শিল্পের সকল শাখার সংস্কৃতিকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে আত্মপ্রকাশ ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’—সম্প্রীতি, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক চর্চার এক নবতর অঙ্গীকার।
সংগঠনটির নাসিরুল হক বলেন, মিরপুর চিরকালই শিল্প-সংস্কৃতির একটি উর্বর জনপদ। এই এলাকায় অসংখ্য প্রতিভাবান নাট্যকর্মী, আবৃত্তিশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও সংস্কৃতিমনা মানুষের বসবাস। আমরা অনুভব করছি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ও মেলবন্ধনের জায়গা থাকা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে আত্মপ্রকাশ ‘সংস্কৃতিকর্মী মেলবন্ধন’ সংগঠনের।
প্রতিষ্ঠার প্রথম আয়োজনে মিরপুরের ঋদ্ধি মিলনায়তনে উৎসবমুখর আবহে উদ্যাপিত হলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী সৃষ্টি ‘দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু’ ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ কবিতা ও গানের শতবর্ষ উদ্যাপন, পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী।
আয়োজনটির মূল পরিকল্পনায় নাসিরুল হক। গ্রন্থনা করেছেন কাজী দেলোয়ার হেমন্ত। মঞ্চে উপস্থাপনায় ছিলেন দোলা মজুমদার, মিন্টু সরদার। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন রেজাউল করিম রেজা।
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে ৮ম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে জোর করে বিয়ে ও পরে ২০ লাখ টাকা দাবির অভিযোগের মধ্যে আবুল কাসেম নামে এক মুদি ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেছেন। পরিবার সাইফুল ইসলাম ও তার স্বজনদের হুমকি, মারধর ও অপমানের অভিযোগ করেছে। পুলিশ মরদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর হাতিরঝিল মহানগর প্রজেক্ট এলাকার একটি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর গলায় ফাঁস দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে রামপুরা বেটার লাইফ হাসপাতাল থেকে হাতিরঝিল থানা পুলিশ ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।১৪ মিনিট আগে
নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বন্ধ রেখে এক শিশু শিক্ষার্থীকে দিয়ে সহকারী শিক্ষিকার শরীর ম্যাসাজ করানোর ঘটনায় এলাকায় সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে।২২ মিনিট আগে
বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন রোববার (৫ জুলাই) সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারিতে সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঘুরে দেখেন।২৭ মিনিট আগে