নীলফামারীতে বাড়ছে তিস্তার পানি, বন্যার শঙ্কা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। উজানের ঢলে আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পানি বেড়েছে ১৭ সেন্টিমিটার। বর্তমানে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড।
ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, আজ সকাল ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্ট নদীর পানি বিপৎসীমার ২৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর সকাল ৯টায় ৬ সেন্টিমিটার, দুপুর ১২টায় ৫ সেন্টিমিটার, বেলা ৩টায় ৩ সেন্টিমিটার এবং সন্ধ্যা ৬টায় আরও ৩ সেন্টিমিটার বেড়ে দিনের ১২ ঘণ্টায় ১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পায়। ওই পয়েন্টে নদীর পানির বিপৎসীমা ৫২ দশমিক ১৫ মিটার।
এর আগে ১৪ আগস্ট উজানের ঢলে ওই পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তিস্তা অববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর পানি কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
তিস্তার পানি বৃদ্ধির ফলে পার্শ্ববর্তী ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই, পশ্চিম ছাতনাই, খগাখড়িবাড়ি, টেপাখড়িবাড়ি, গয়াবাড়ি, খালিশাচাপানী ও ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের ১৫টি গ্রাম ও চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চলে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাড়িঘরে পানি প্রবেশ করেনি। রাতে পানি বৃদ্ধির শঙ্কায় রয়েছে এসব গ্রামের মানুষ।
উপজেলার টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. রবিউল ইসলাম বলেন, ‘দফায় দফায় নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনো কোনো ঘরবাড়িতে পানি ওঠেনি।’
এ বিষয়ে ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, উজানের ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ধ্যা ৬টায় ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যারাজের সব কটি (৪৪টি) জলকপাট খুলে রাখা হয়েছে।
নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। উজানের ঢলে আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পানি বেড়েছে ১৭ সেন্টিমিটার। বর্তমানে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড।
ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, আজ সকাল ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্ট নদীর পানি বিপৎসীমার ২৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর সকাল ৯টায় ৬ সেন্টিমিটার, দুপুর ১২টায় ৫ সেন্টিমিটার, বেলা ৩টায় ৩ সেন্টিমিটার এবং সন্ধ্যা ৬টায় আরও ৩ সেন্টিমিটার বেড়ে দিনের ১২ ঘণ্টায় ১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পায়। ওই পয়েন্টে নদীর পানির বিপৎসীমা ৫২ দশমিক ১৫ মিটার।
এর আগে ১৪ আগস্ট উজানের ঢলে ওই পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তিস্তা অববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর পানি কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
তিস্তার পানি বৃদ্ধির ফলে পার্শ্ববর্তী ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই, পশ্চিম ছাতনাই, খগাখড়িবাড়ি, টেপাখড়িবাড়ি, গয়াবাড়ি, খালিশাচাপানী ও ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের ১৫টি গ্রাম ও চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চলে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাড়িঘরে পানি প্রবেশ করেনি। রাতে পানি বৃদ্ধির শঙ্কায় রয়েছে এসব গ্রামের মানুষ।
উপজেলার টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. রবিউল ইসলাম বলেন, ‘দফায় দফায় নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনো কোনো ঘরবাড়িতে পানি ওঠেনি।’
এ বিষয়ে ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, উজানের ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ধ্যা ৬টায় ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যারাজের সব কটি (৪৪টি) জলকপাট খুলে রাখা হয়েছে।
আজ সকালে ঢামেক হাসপাতালের নবজাতক বিভাগের মেডিকেল অফিসার নিলুফার ইয়াসমিন জানান, এক নারী স্বাভাবিকভাবে ছয় নবজাতকের জন্ম দেন। ২৭ সপ্তাহের মধ্যেই ডেলিভারি হয়ে গেছে। সব শিশুই অপরিপক্ব। তাদের ওজন ৬১৫ থেকে ৯০০ গ্রাম। তিনটি বেড খালি থাকায় তিন নবজাতককে ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। অন্য তিনটি শিশু বাইর১১ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদীতে বিশেষ অভিযানে ২ লাখ ৪০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তবে অভিযানের সময় মাদক কারবারিরা সীমান্ত অতিক্রম করে মিয়ানমারে পালিয়ে যায়।২৩ মিনিট আগে
ছোট পরিসর ছেড়ে আরও বড় পরিসরে যেতে কপিশপ এবার দেশের প্রথম অ্যাডভারটাইজিং স্কুল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিল। এই বিজ্ঞাপনী দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির নাম ঢাকা অ্যাডভারটাইজিং স্কুল। সংক্ষেপে বলা হচ্ছে ড্যাডস্।২৭ মিনিট আগে
আজ রোববার দলটির শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমীনের সই করা নোটিশটি শিরীন আক্তারের কাছে পাঠানো হয়। নোটিশে বলা হয়, ‘সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আপনার করা কিছু মন্তব্য আমাদের গোচরে এসেছে এবং সেসব মন্তব্য অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।৪৪ মিনিট আগে