নীলফামারীতে বাড়ছে তিস্তার পানি, বন্যার শঙ্কা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে বাড়ছে তিস্তার পানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীতে তিস্তা নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। উজানের ঢলে আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টায় পানি বেড়েছে ১৭ সেন্টিমিটার। বর্তমানে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড।

ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, আজ সকাল ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্ট নদীর পানি বিপৎসীমার ২৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর সকাল ৯টায় ৬ সেন্টিমিটার, দুপুর ১২টায় ৫ সেন্টিমিটার, বেলা ৩টায় ৩ সেন্টিমিটার এবং সন্ধ্যা ৬টায় আরও ৩ সেন্টিমিটার বেড়ে দিনের ১২ ঘণ্টায় ১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পায়। ওই পয়েন্টে নদীর পানির বিপৎসীমা ৫২ দশমিক ১৫ মিটার।

এর আগে ১৪ আগস্ট উজানের ঢলে ওই পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে তিস্তা অববাহিকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর পানি কমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

তিস্তার পানি বৃদ্ধির ফলে পার্শ্ববর্তী ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই, পশ্চিম ছাতনাই, খগাখড়িবাড়ি, টেপাখড়িবাড়ি, গয়াবাড়ি, খালিশাচাপানী ও ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের ১৫টি গ্রাম ও চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চলে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাড়িঘরে পানি প্রবেশ করেনি। রাতে পানি বৃদ্ধির শঙ্কায় রয়েছে এসব গ্রামের মানুষ।

উপজেলার টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. রবিউল ইসলাম বলেন, ‘দফায় দফায় নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনো কোনো ঘরবাড়িতে পানি ওঠেনি।’

এ বিষয়ে ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, উজানের ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ধ্যা ৬টায় ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৬ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যারাজের সব কটি (৪৪টি) জলকপাট খুলে রাখা হয়েছে।

নীলফামারীতিস্তা নদীরংপুরডিমলাজেলার খবরপানি উন্নয়ন বোর্ড
