সৈয়দপুরে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
আজ সকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ফিতা কেটে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নীলফামারীর সৈয়দপুরে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) আঞ্চলিক কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে ফিতা কেটে এবং নামফলক উন্মোচন করে কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।

উদ্বোধনের পর তিনি কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থাপনা ও কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি একটি বৃক্ষও রোপণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. অনুরাধা ভদ্র এবং বিএলআরআইয়ের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনের পর বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্রে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ওই কর্মশালায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার যোগদান করেন।

বিষয়:

বাংলাদেশপ্রাণিসম্পদনীলফামারীগবেষণাজেলার খবররংপুর বিভাগসৈয়দপুর
