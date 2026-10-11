কেন্দুয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে মোয়াজ (৭) ও আরাফাত (৬) নামে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১১ অক্টোবর) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার পাইকুড়া ইউনিয়নের কাওয়ালীকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুই শিশু ওই গ্রামের মো. আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির পাশে খেলাধুলা করার সময় দুই ভাই বিদ্যুতায়িত হয়। পরে তাদের মা দুই সন্তানকে পড়ে থাকতে দেখে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তিনিও বিদ্যুতায়িত হয়ে ছিটকে পড়েন। পরে দ্রুত বাড়ির মেইন সুইচ বন্ধ করা হয়। দুই শিশুকে উদ্ধার করে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
দুই সন্তানকে হারিয়ে শোকাহত হয়ে পড়েছেন তাদের বাবা-মা। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পল্লী বিদ্যুতের পাইকুড়া অভিযোগ কেন্দ্রের লাইন টেকনিশিয়ান শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। শুনেছি, গ্রাউন্ডিং তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে এলাকায় লোক পাঠানো হয়েছে।’
উপজেলা পল্লী বিদ্যুতের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) শেখ ফরিদ বলেন, ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিং বা অরক্ষিত মিটার থাকলে আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটতে পারে।
কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৪ হাজার পিস ইয়াবাসহ মোসা. রুমা আক্তার (৩০) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার দুলালপুর ইউনিয়নের গোপালনগর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।২ মিনিট আগে
সিলেটে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সিলেট বিভাগে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯০ জনে। আজ রোববার বিভাগীয় পরিচালকের (স্বাস্থ্য) সিলেট কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হাম ও রুবেলা-সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে...২৩ মিনিট আগে
যশোর সদর উপজেলায় করিমন চুরির সন্দেহে গণপিটুনিতে মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মনিরুজ্জামান নামে আরেক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এ ছাড়া বিল্লাল হোসেন নামে আরও একজন খালে ঝাঁপ দেওয়ার পর নিখোঁজ রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লার হোমনায় স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বের হয়ে গত ৯ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে মো. সোহাগ (১৬) নামের দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। নিখোঁজের পাঁচ দিন পর গত বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) এ ঘটনায় হোমনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে