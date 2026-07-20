Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

রাতে কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে নিখোঁজ, ভোরে পুকুরে মিলল বৃদ্ধের লাশ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
রাতে কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে নিখোঁজ, ভোরে পুকুরে মিলল বৃদ্ধের লাশ
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় পুকুর থেকে আব্দুল হামিদ (৭৩) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আব্দুল হামিদ বহুলী ইউনিয়নের বহুলী মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত সদর শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার (১৯ জুলাই) রাত ১০টার দিকে ব্যক্তিগত কিছু জিনিস কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বহুলী বাজারের দিকে রওনা হন আব্দুল হামিদ। এরপর তিনি আর বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা ধারণা করেছিলেন, তিনি কোথাও আর্জেন্টিনা-স্পেন বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ দেখছেন।

সোমবার ভোরে বহুলী গ্রামের একটি পুকুরে তাঁর ভাসমান মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নিহতের ছেলে জজ মিয়া ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন। পরে প্রতিবেশীদের সহায়তায় মরদেহ বাড়িতে নেওয়া হয়। খবর পেয়ে পূর্বধলা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থলে সন্দেহজনক কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। নিহতের স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় তাঁদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে পুলিশ।

বিষয়:

পূর্বধলানেত্রকোনা সদরজেলার খবরনেত্রকোনালাশ
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