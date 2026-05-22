Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে ৪ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, তরুণ গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের সদর উপজেলায় চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে বিজয় মিয়া (২০) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে শহরতলির দুর্লভপুর এলাকা থেকে বিজয় মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটির বাবা প্রবাসে থাকেন। মা শিশুটিকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। গত শুক্রবার (১৫ মে) সন্ধ্যায় শিশুটি বাড়ির আশপাশে খেলাধুলা করছিল। এ সময় অভিযুক্ত বিজয় তাকে কৌশলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। পরদিন শিশুটির আচরণ ও শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন দেখে পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। পরে শিশুটিকে জিজ্ঞেস করলে সে ঘটনার বিষয়ে জানায়। গতকাল শিশুটিকে হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যার জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে মীমাংসার মাধ্যমে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ শিশুর স্বজনদের। তাঁদের দাবি, ঘটনাটি প্রকাশ না করতে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে।

শিশুর মা বলেন, ‘আমার ছোট্ট মেয়েটি নিজেই নির্যাতনের কথা বলেছে। তাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমি এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।’

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে শিশুটির পরিবারের বক্তব্য নেয়। প্রাথমিকভাবে এটি ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা বলে জানা গেছে। শিশুটির মা বাদী হয়ে গতকাল থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। আজ সকালে অভিযোগটি মামলা হিসেবে রেকর্ডভুক্ত হয়। অভিযুক্ত বিজয়কে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যার জেলা সদর আধুনিক হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ফাইকা রহমান বলেন, শিশুটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আগামীকাল শনিবার তার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

