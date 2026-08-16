Ajker Patrika
En
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় পুকুরের পানিতে ডুবে ১৫ মাসের শিশুর মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় পুকুরের পানিতে ডুবে ১৫ মাসের শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার বারহাট্টায় পুকুরের পানিতে ডুবে সালামুন নামে ১৫ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু সালামুন ওই গ্রামের রাসেল আহমেদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যদের অগোচরে বাড়ির সামনে পুকুরে পড়ে যায় সালামুন। দীর্ঘ সময় তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তাকে ভাসতে দেখা যায়। উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু সালামুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাটি নিশ্চিত করে মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় মৃত শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ নেই। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, ইসলামপুর গ্রামটি মোহনগঞ্জ উপজেলা সীমান্তে। যে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু হয়েছে, সেটি মোহনগঞ্জ সীমানার মধ্যে পড়েছে। তাই এ বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বিষয়:

মোহনগঞ্জমৃত্যুবারহাট্টাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনাশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত