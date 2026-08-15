নেত্রকোনায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল ২ শিশুর

নেত্রকোনার আটপাড়া ও পূর্বধলা উপজেলায় পৃথক ঘটনায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে এসব ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো পূর্বধলা উপজেলার জারিয়া ইউনিয়নের মৌদাম কান্দাপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে রাহাত হাসান (৬) এবং আটপাড়া উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামের রিপন মিয়ার সাড়ে তিন বছরের ছেলে নাফিস।
জানা গেছে, সকালে আটপাড়ার পাহাড়পুর গ্রামে বাড়ির পেছনের পুকুরে গোসল করতে নামে শিশু নাফিস। দীর্ঘ সময় বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তাকে ভাসতে দেখেন। উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঘোষণা করেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার ওসি মো. জুবায়দুল আলম।
এদিকে পূর্বধলার মৌদাম কাদাপাড়া গ্রামে বাড়ির সামনের পুকুরে গোসলে নেমে ডুবে যায় শিশু রাহাত হাসান। দীর্ঘ সময় পর পরিবারের লোকজন তাকে পানিতে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায়ও পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন।
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