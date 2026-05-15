Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় পাচারকালে ৬৬৭ বস্তা সরকারি চাল জব্দ, আটক ২

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
জব্দ করা চালভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার মদনে পাচারকালে সরকারি ৬৬৭ বস্তা চালসহ একটি ট্রাক জব্দ করেছে প্রশাসন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে মদন উপজেলার নেত্রকোনা-মদন সড়কের সাম্য ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে চালভর্তি ট্রাকটি জব্দ করা হয়। এ সময় চালক ও তাঁর সহকারীকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে মদন উপজেলা সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে ৬৬৭ বস্তা (২০ টন) সরকারি চালভর্তি একটি ট্রাক বের হয়। ট্রাকে সরকারি সিলমোহরযুক্ত ৬৬৭ বস্তা চাল জেলার বারহাট্টা উপজেলার বাউসীর তালুকদার রাইস মিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হন চালক। স্থানীয় লোকজন পাচারের বিষয়টি টের পেয়ে তাৎক্ষণিক প্রশাসনকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মদন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাওলিন নাহার পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে চালক শামীম ৬৬৭ বস্তা চালের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য না দিতে পারায় চালভর্তি ট্রাকটি জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়।

জানতে চাইলে মদন খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহমুদুল আলম বলেন, ‘আমি এলাকায় নাই। চাল জব্দের বিষয়ে কিছু জানি না।’

এ ব্যাপারে মদন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বেদবতী মিস্ত্রী জানান, খবর পেয়ে সরকারি ৬৬৭ বস্তা চাল জব্দ করে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে নিয়মিত মামলা করার করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম জানান, জব্দ হওয়া চালভর্তি ট্রাকসহ চালক ও তাঁর সহকারী থানায় আছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

