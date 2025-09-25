Ajker Patrika
নেত্রকোনায় এক বছরে প্রায় ২ হাজার মামলা নিষ্পত্তি গ্রাম আদালতে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আজ সকালে নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনা জেলার ৮৬টি ইউনিয়ন পরিষদে অবস্থিত গ্রাম আদালতগুলো গত এক বছরে মোট ১ হাজার ৮২৩টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তি হওয়া এসব মামলার মধ্যে পারিবারিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি অপরাধবিষয়ক অভিযোগ ছিল।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে ‘জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও করণীয়’ শীর্ষক সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

সভায় স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক আরিফুল ইসলাম সরদার জানান, ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত গ্রাম আদালতগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত বিচারপ্রার্থীরা মোট ১ হাজার ৯৭৬টি আবেদন জমা দেন। এর মধ্যে ৯২ শতাংশ মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

আবেদনকারীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ নারী (৪৪৪টি মামলা) এবং ৭৫ শতাংশ পুরুষ (১ হাজার ৩৩২টি মামলা) ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে আদালতের বিচারপ্রার্থীরা মোট ২ কোটি ২৩ লাখ ৬৫ হাজার ৭০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক আরিফুল ইসলাম সরদারের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামান। এ ছাড়া এভিসিবি-৩ প্রকল্পের জেলা ব্যবস্থাপক আব্দুল্লাহ আল মুজাহিদ ও মো. আতিকুল ইসলামসহ অন্যরা বক্তব্য দেন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামান বলেন, ‘গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত বেশির ভাগ মানুষই শহরে গিয়ে আদালতে বিচার চাইতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। গ্রাম আদালতের ক্ষমতার আওতায় যেসব বিচার করা সম্ভব, তা নিরপেক্ষ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।’

সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্যানেল চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা অংশ নেন।

