কলমাকান্দায় বজ্রপাতে জেলে নিহত, আহত ৩

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় মহিষাসুরা হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে রতন দাস (৩৫) নামে এক জেলে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন।
বুধবার (২৬ আগস্ট) সকালে উপজেলার মহিষাসুরা হাওরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রতন দাস কলমাকান্দা সদর ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের নিরানঞ্জন দাসের ছেলে।
আহতরা হলেন একই এলাকার জয়সেন দাস (২৫), হৃদয় দাস (২২) ও দীননাথ দাস (৪৫)। তারা সবাই পেশায় মৎস্যজীবী।
স্থানীয়দের বরাতে কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, চারজন একটি নৌকায় করে প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালে মাছ ধরতে মহিষাসুরা হাওরে যান। মাছ ধরার একপর্যায়ে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। এ সময় বজ্রপাতে নৌকায় থাকা রতন দাস গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। নৌকায় থাকা অপর তিন জেলেও আহত হন।
পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা নেওয়ার পর আহতরা বাড়ি ফিরে যান।
ওসি জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।
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