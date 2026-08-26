যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। কোন ধরনের গাড়ির মাধ্যমে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটি জানাতে পারেনি পুলিশ।
আজ বুধবার (২৬ আগস্ট) ভোর সোয়া ৪টার দিকে মাতুয়াইল এলাকায় ইউটার্নে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পুলিশ সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. জুয়েল রানা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ভোরে তাদের কাছে খবর আসে, যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইলে ইউটার্ন থেকে সাইনবোর্ডের দিকে কিছু দূর যেতে একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরপর সেখানে গিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক ভোরে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।
এসআই আরও জানান, তবে কোন যানবাহনের সঙ্গে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেটি জানা যায়নি। সিআইডির ফরেনসিক ইউনিটের সহযোগিতায় ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তাকে দেখে কোনো কারখানার শ্রমিক বলে মনে হচ্ছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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