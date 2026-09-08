পূর্বধলায় অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক নিহত

নেত্রকোনার পূর্বধলায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গণেশ চন্দ্র সরকার (৫৫) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশাচালক শামছু শেখ (৫২) গুরুতর আহত হয়েছেন।
সোমবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার হোগলা-পূর্বধলা সড়কের হোগলা বাজারের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গণেশ চন্দ্র সরকার উপজেলার হোগলা ইউনিয়নের সোহাগীডহর গ্রামের নিখিল চন্দ্র সরকারের ছেলে। আহত শামছু শেখ একই এলাকার জামিরাকান্দা গ্রামের জালাল শেখের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গণেশ চন্দ্র সরকার ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালাতেন। সোমবার রাতে তিনি মোটরসাইকেল নিয়ে নিজ বাড়ি থেকে হোগলা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই চালকই গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে পূর্বধলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গণেশ চন্দ্র সরকারকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত শামছু শেখকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।
পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। পরিবারের কোনো আপত্তি না থাকায় মরদেহটি শেষকৃত্যের জন্য স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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