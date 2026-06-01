Ajker Patrika
নেত্রকোণা

মাছ ধরার জালে আটকা ১০ ফুট লম্বা অজগর, উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
মাছ ধরার জালে আটকা ১০ ফুট লম্বা অজগর, উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত
জালে আটকা পড়া সাপটিকে বস্তাবন্দী করা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

মেঘালয় সীমান্তঘেঁষা নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায় মাছ ধরার জালে আটকা পড়া একটি অজগর সাপ উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত করা হয়েছে। সোমবার (১ জুন) সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের আগাড়পাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল ৭টার দিকে ত্রিনালী বাজারসংলগ্ন এলাকায় শামসুল নামের এক ব্যক্তির মাছ ধরার জালে প্রায় ১০ ফুট লম্বা অজগর সাপটি আটকা পড়ে। সাপটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা আতঙ্কিত হলেও কেউ সেটির কোনো ক্ষতি করেননি।

খবর পেয়ে বন্য প্রাণী সংরক্ষণকর্মী আমিন খান দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে নিরাপদে নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে তিনি বন বিভাগের কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করেন।

সংবাদ পেয়ে দুর্গাপুর রেঞ্জের সদর বিটের ফরেস্ট গার্ড মনোয়ার হোসেনসহ বন বিভাগের অন্য সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় অজগরটিকে নিরাপদে বস্তাবন্দী করে উদ্ধার করা হয়। পরে বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে সাপটিকে দুর্গাপুরের নলুয়াপাড়া বনে অবমুক্ত করা হয়।

এ সময় বন বিভাগের কর্মকর্তারা স্থানীয়দের বন্য প্রাণী সংরক্ষণে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, কোনো বন্য প্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত বন বিভাগকে খবর দিতে হবে। প্রাণীটিকে হত্যা বা নির্যাতন না করে নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি।

উদ্ধারকর্মী আমিন খান বলেন, ‘কোনো সাপ ধরা পড়লে বা লোকালয়ে চলে এলে সেটিকে হত্যা করা উচিত নয়। বন বিভাগকে অবহিত করে নিরাপদ স্থানে অবমুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।’

ফরেস্ট গার্ড মনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বন্য প্রাণী হত্যা দেশের আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যেকোনো বন্য প্রাণী লোকালয়ে দেখা গেলে দ্রুত বন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।’

বিষয়:

অজগরময়মনসিংহ বিভাগবনজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত