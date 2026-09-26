Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় বাকপ্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ, মেম্বারপুত্র পলাতক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫: ৪৩
নেত্রকোনায় বাকপ্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ, মেম্বারপুত্র পলাতক
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় বাঁক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ২৫ বছর বয়সী এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে আঙুল আওয়াল ওরফে রবেন (২৪) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভুক্তভোগী নারীর বাবা বাদী হয়ে পূর্বধলা থানায় মামলাটি করেন। অভিযুক্ত রবেন উপজেলার খলিশাউড় ইউনিয়নের কামাল উদ্দিন তালুকদার ওরফে কামাল মেম্বারের ছেলে।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই নারী জন্মগতভাবে বাঁক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী। তিনি স্বামী পরিত্যক্তা এবং তাঁর আট মাস বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে তিনি বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টার দিকে ভুক্তভোগী নারীকে বাড়ির পাশে একা পেয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যান প্রতিবেশী রবেন। সেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। একপর্যায়ে প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে এগিয়ে এলে রবেন দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ওই নারীকে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেন।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। ভুক্তভোগী নারীকে উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষার (মেডিকেল টেস্ট) জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত রবেন পলাতক রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।

বিষয়:

ধর্ষণময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
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