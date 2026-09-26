নেত্রকোনায় বাকপ্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ, মেম্বারপুত্র পলাতক

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় বাঁক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী ২৫ বছর বয়সী এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে আঙুল আওয়াল ওরফে রবেন (২৪) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভুক্তভোগী নারীর বাবা বাদী হয়ে পূর্বধলা থানায় মামলাটি করেন। অভিযুক্ত রবেন উপজেলার খলিশাউড় ইউনিয়নের কামাল উদ্দিন তালুকদার ওরফে কামাল মেম্বারের ছেলে।
মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই নারী জন্মগতভাবে বাঁক ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী। তিনি স্বামী পরিত্যক্তা এবং তাঁর আট মাস বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে তিনি বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন।
অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টার দিকে ভুক্তভোগী নারীকে বাড়ির পাশে একা পেয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যান প্রতিবেশী রবেন। সেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধিতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। একপর্যায়ে প্রতিবেশীরা বিষয়টি টের পেয়ে এগিয়ে এলে রবেন দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তীতে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ওই নারীকে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেন।
পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। ভুক্তভোগী নারীকে উদ্ধার করে নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে তাঁর ডাক্তারি পরীক্ষার (মেডিকেল টেস্ট) জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত রবেন পলাতক রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা করে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেন, ‘শুধু নিজেদের কথা চিন্তা করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে না।’৪ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় রাজনৈতিক ইন্ধন বা সংশ্লিষ্টতা থাকলেও কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার দুপুর ৩টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর মিরপুর-১ এ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন...৫ মিনিট আগে
খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি আলামিন ওরফে বেজি আলামিনকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে খুলনা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরীর খালিশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আলামিন দিঘলিয়ার ফরমায়েসখানা...৯ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের সিরাজনগর এলাকা থেকে একটি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে সিরাজনগর এলাকার একটি পাকা রাস্তার পাশ থেকে ককটেলটি উদ্ধার করা হয়।৯ মিনিট আগে