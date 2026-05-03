বাবার মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যাওয়া শিশুকে থেঁতলে দিল কাভার্ডভ্যান

কুমিল্লার দেবীদ্বারে বাবার মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে কাভার্ড ভ্যানচাপা আট বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে পাগলপ্রায় বাবাসহ পুরো পরিবার। কাভার্ডভ্যানটি শনাক্ত করে আটকের চেষ্টা করছে পুলিশ।
আজ রোববার সকালে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবীদ্বার পৌর এলাকার আজগর আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুটির নাম মো. খালিদ হোসেন (৮)। সে দেবীদ্বার উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন স্বপনের ছেলে।
স্থানীয়রা জানিয়েছে, সকালে মাদ্রাসা শেষে বাবার মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিল খালিদ। পথে মহাসড়কের একটি স্থানে যানবাহনের ঝাঁকুনিতে সে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে যায়। এ সময় পেছন থেকে আসা একটি কাভার্ডভ্যান তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ বিষয়ে দেবীদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। শিশুটি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছে। কাভার্ডভ্যানটি শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে।
কুমিল্লা আদর্শ সদরে বিএনপির এক নেতাকে আটকের ঘটনায় পুরো এলাকায় উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। আটক রেজাউল কাইয়ুম কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি। তাঁকে আটকের প্রতিবাদে নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা কোতোয়ালি মডেল থানা ঘেরাও করেছেন। একই কারণে...৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ২৭ লাখ টাকার ১ হাজার ৩৪৫ কার্টন বিদেশি সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১১টায় বিমানবন্দর এনএসআই, ডিজিএফআই টিমের নেতৃত্বে বিমানবন্দর কাস্টমস শাখা ও কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স আন্তর্জাতিক অ্যারাইভাল হলে অভিযান চালিয়ে দুটি সিগারেটের চালান জব্দ করে...১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে মাঝসাগরে একটি কনটেইনারবাহী জাহাজের সঙ্গে আরেকটি জাহাজের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে দুই জাহাজে কাঠামোগত ক্ষতি হলেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন ধরে কণ্ঠরোধ, নিয়ন্ত্রণমূলক আইন, রাজনৈতিক ও করপোরেটের প্রভাব, অপপ্রচার এবং সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়নের কারণে স্বাধীন সাংবাদিকতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে নিবর্তনমূলক আইন বাতিল, গণমাধ্যমবান্ধব নীতিমালা...১ ঘণ্টা আগে