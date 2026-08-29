Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

অর্থাভাবে চিকিৎসা বন্ধের পথে এক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর, পাশে দাঁড়ালেন ডেপুটি স্পিকার

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২৪
অর্থাভাবে চিকিৎসা বন্ধের পথে এক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর, পাশে দাঁড়ালেন ডেপুটি স্পিকার
অসুস্থ রনা রংদীর খোঁজ খবর নিতে হাসপাতালে ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘদিন ধরে পায়ের পচন ও অসহনীয় যন্ত্রণায় কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন নেত্রকোনার দুর্গাপুরের দাহাপাড়া গ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাসিন্দা রনা রংদী (৬৫)। উন্নত চিকিৎসার অভাবে যখন তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ, তখনই পাশে দাঁড়ালেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও নেত্রকোনা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে ঢাকার হৃদ্‌রোগ হাসপাতালে রনা রংদীকে দেখতে গিয়ে তাঁর উন্নত চিকিৎসায় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক মাস ধরে পায়ের পচনে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ছিলেন রনা রংদী। কিন্তু অর্থাভাবে উন্নত চিকিৎসা নিতে পারছিলেন না তিনি। তাঁর অসহায়ত্বের খবর জানতে পেরে প্রথমে ময়মনসিংহে এবং পরে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

জানা গেছে, ১৪ আগস্ট রনা রংদীকে ময়মনসিংহের চরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তী সময়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকার হৃদ্‌রোগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রনা রংদীর শরীরে দুটি ব্লক ধরা পড়ে। ফলে পায়ে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। রক্ত চলাচল কমে যাওয়ায় পায়ে পচন ধরেছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

রনা রংদী বলেন, ‘চিকিৎসার খরচ চালানো আমার মতো সাধারণ মানুষের একেবারেই অসম্ভব হয়েছিল। স্পিকার কায়সার কামাল আমার পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।’

ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, ‘মানুষের সেবাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। রনা রংদী যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন, সে জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি।’

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)চিকিৎসাময়মনসিংহ বিভাগনেত্রকোনাডেপুটি স্পিকার
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