বরফভর্তি বোতলের আঘাতে অচেতন স্কুলছাত্র: অভিযুক্ত শিক্ষক গ্রেপ্তার

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মাথায় বরফভর্তি বোতল দিয়ে আঘাত করার অভিযোগে করা মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষক কাউসার আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) বিকেলে উপজেলার চাকুয়া ইউনিয়নের লেপসিয়া গ্রামের একটি রাস্তা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গতকাল বুধবার দুপুরে আহত শিক্ষার্থী মুগ্ধ তালুকদারের (১১) মামা মারুফ খান বাদী হয়ে খালিয়াজুরী থানায় মামলা করেন।
মুগ্ধ মোহনগঞ্জ উপজেলার বরান্তর গ্রামের হানিফ তালুকদারের ছেলে। বাবা-মা ঢাকায় কর্মরত থাকায় সে বরান্তর গ্রামে নানার বাড়িতে থেকে রাজিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার দুপুর ১২টার দিকে বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করার সময় শিক্ষক কাউসার আহমেদ তাকে মারধর করেন। একপর্যায়ে বরফ জমাট পানির বোতল দিয়ে তার মাথায় একাধিকবার সজোরে আঘাত করেন। এতে তাৎক্ষণিকভাবে অচেতন হয়ে যায় শিশুটি। এ সময় শিক্ষক ও সহপাঠীরা মাথায় পানি ঢেলে তার চেতনা ফেরায়। পরে বাড়িতে ফিরলে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। রাতে একাধিকবার অচেতন হয়ে যাওয়া, বমি ও কান দিয়ে রক্ত বের হওয়ার ঘটনাও ঘটে।
পরে গুরুতর অবস্থায় মুগ্ধকে প্রথমে মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ময়মনসিংহের বেসরকারি একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে সিটি স্ক্যানসহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়। এখনো সে ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তবে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।
এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক কাউসার আহমেদ মারধরের কথা স্বীকার করলেও গুরুতর আঘাতের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থী অতিরিক্ত দুষ্টুমি করায় তাকে সামান্য শাসন করা হয়েছিল। খারাপ উদ্দেশ্যে আঘাত করা হয়নি।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মাওলা জানান, আজ শিক্ষক কাউসার আহমেদ বিদ্যালয়ে আসেননি। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার পর তিনি মৌখিকভাবে ছুটি নিয়েছিলেন।
খালিয়াজুরী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) মো. আজিমেল কদর বলেন, তদন্তে শিক্ষক কাউসার আহমেদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী মুগ্ধর মাথায় আঘাত করার সত্যতা পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।
খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় মামলা হওয়ার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।
চুয়াডাঙ্গায় সুবর্ণা আক্তার নামের এক নারী শিল্পীর মরদেহ দাফনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুরে ওই নারীর মরদেহ শহরতলির দৌলতদিয়াড়ের বাড়িতে এসে পৌঁছালে সেখানে দাফনকাজে বাধা দেন এলাকার লোকজন।১৭ মিনিট আগে
অবশেষে দীর্ঘ ৬৫ বছর আইনি লড়াই শেষে বুধবার নিজেদের জমি ফেরত পেয়েছে বাদীপক্ষ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উত্তরাধিকার। বুধবার (১৩ মে) বিকেলে কুড়িগ্রাম সদরের পৌর এলাকার চরুয়াপাড়ায় বাদীপক্ষকে জমির দখল বুঝিয়ে দেন সহকারী কমিশনার আরিফুল ইসলাম।১ ঘণ্টা আগে
‘ওই এলাকার ইমনসহ কয়েকজন যুবক শাহিন নামে একজনকে খুঁজতে থাকে। শাহিনকে দেখেছি কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে “দেখিনি” বলতেই তাঁরা আমাকে এলোপাতাড়ি কিলঘুষি মারতে থাকে। পরে আমি রাফিকে বাসা থেকে ডেকে এনে ওদের কাছে যাওয়ামাত্রই ইমন পিস্তল বের করে রাফির ডান পাঁজরে গুলি করে পালিয়ে যায়...১ ঘণ্টা আগে
স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) বিকেলে তাঁর নিজ এলাকা চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার ধুম ইউনিয়নের মহাজনহাট ফজলুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে তৃতীয় জানাজা...১ ঘণ্টা আগে