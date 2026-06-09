Ajker Patrika
নেত্রকোণা

সোমেশ্বরী নদীতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
সোমেশ্বরী নদীতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু
সোমেশ্বরী নদীতীরে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সোমেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে আশিক মিয়া (২৭) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুরে উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর তেরীবাজার-শিবগঞ্জ ঘাট এলাকায় নদী থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত আশিক মিয়া উপজেলার গাওকান্দিয়া ইউনিয়নের ঈশ্বরখলা কান্দিয়া গ্রামের খোশমাহমুদের ছেলে।

জানা গেছে, আশিক গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন। তিনি গতকাল সোমবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বড় ভাই ওমর ফারুকের বাড়ি শিবগঞ্জ এলাকায় বেড়াতে এসেছিলেন। আজ দুপুর দেড়টার দিকে ভাতিজা শ্রাবণকে সঙ্গে নিয়ে সোমেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নামেন। একপর্যায়ে নদীর স্রোতে তলিয়ে যান তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চালালেও ব্যর্থ হন। খবর পেয়ে ময়মনসিংহ থেকে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় ২০ মিনিটের অভিযানে ঘটনাস্থল থেকেই তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃতের বড় ভাই ওমর ফারুক বলেন, ‘আমার ভাই সাঁতার জানত না। সে যখন ডুবে যাচ্ছিল, তখন আমার ছেলে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।’

এ নিয়ে দুর্গাপুর ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমান বলেন, ‘৯৯৯-এ কল পাওয়ার পর আমরা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ময়মনসিংহের ডুবুরি দলকে খবর দিই। ডুবুরি দল এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং প্রায় ২০ মিনিটের চেষ্টায় নদীর প্রায় ৩০ ফুট গভীর থেকে মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পরে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’

বিষয়:

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)পানিতে ডুবে মৃত্যুজেলার খবরনেত্রকোনালাশ
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