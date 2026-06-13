Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের ৩ মাসের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের ৩ মাসের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে জিসান মৃধা (১৮) নামে এক যুবককে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলা মোড়ে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুম্পা ঘোষ।

এ সময় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় জিসান মৃধাকে মাদক সেবনরত অবস্থায় আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ২০১৮ অনুযায়ী ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ জানান, জনস্বার্থে মাদকবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে। মাদকের বিস্তার রোধে প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

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মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগসিরাজদিখানমাদকজেলার খবর
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