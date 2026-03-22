Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় জমির বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
জমির বিরোধের জেরে সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মেন্দিপুর ইউনিয়নের বানোয়ারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় হামলা থেকে বাঁচতে একপক্ষের লোকজন স্থানীয় একটি টিনশেড মসজিদে আশ্রয় নিলে সেখানেও গিয়ে হামলা চালায় প্রতিপক্ষ। এতে মসজিদের বেড়া ও আসবাব ভাঙচুর করা হয়। সেই সঙ্গে মসজিদে আশ্রয় নেওয়া কয়েকজনকে কুপিয়ে জখম করে।

পরে আহতদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তবে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহতরা হলেন উপজেলার বানোয়ারি গ্রামের মিস্টার আলী (৪৭), লিটন মিয়া (৩৩), রফিকুল ইসলাম (৭৫), ফজলু মিয়া (৩৮), টিপু মিয়া (৪০) ও ভুট্টু মিয়াসহ অন্তত ১০ জন। তাঁদের মধ্যে রফিকুল ইসলামের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বানোয়ারি গ্রামের রফিকুল ইসলাম ও শাহ আলম চৌধুরীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। গতকাল শনিবার শাহ আলম চৌধুরীর লোকেরা বিরোধপূর্ণ জমিতে কাজ করতে গেলে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে তাঁদের কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জের ধরে আজ দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়।

একপর্যায়ে রফিকুল ইসলামের লোকজন স্থানীয় মসজিদে আশ্রয় নিলে শাহ আলম চৌধুরীর লোকজন মসজিদে গিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় টিনশেড মসজিদের বেড়া ও আসবাব ভাঙচুর করার পাশাপাশি রফিকুল ইসলামসহ তাঁর লোকজনকে কুপিয়ে জখম করে প্রতিপক্ষ। পরে আশপাশের লোকজন গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাঁদের ভর্তি করে। আর গুরুতর আহত রফিকুল ইসলামকে মমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসিরউদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ ঘটনায় এখনো কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

