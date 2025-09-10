Ajker Patrika
রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের লালপুরে রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুর রাজ্জাক (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যায় উপজেলার ঈশ্বরদী ইউনিয়নের নবীনগর এলাকায় লালপুর-ঈশ্বরদী আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রাজ্জাক উপজেলার ওয়ালিয়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাস্তা পারাপারের সময় ঈশ্বরদী থেকে লালপুরগামী পিকআপ ভ্যান আব্দুর রাজ্জাককে ধাক্কা দিলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও) ডা. মো. মুনজুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কিন্তু মাথায় আঘাত পেয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালেই তিনি মারা যান।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

