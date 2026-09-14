জনগণের জন্য সরকারের বরাদ্দ কোনো নেতার মাধ্যমে দেওয়া যাবে না: সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

নাটোর-১ আসনের এমপি ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমীন পুতুল বলেছেন, ‘আমরা সমাজের পরিবর্তন আনতে চাচ্ছি। সমাজে জনগণের জন্য সরকার যেটা বরাদ্দ দিয়েছে, সেটার সুষম বণ্টন করতে হবে। এগুলো কোনো নেতার মাধ্যমে দেওয়া যাবে না।’
আজ সোমবার নাটোরের লালপুর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজিত মাসিক আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ফারজানা শারমীন পুতুল বলেন, ‘কোনো দুর্নীতির ভাগীদার আমরা হতে চাই না, জনপ্রতিনিধিদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে বাজে ধারণা তৈরি হয়েছে গত ১৭ বছরের সেখান থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।’
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষায় সরকার দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে এবং কোনো ধরনের দমন-পীড়ন বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বরদাশত করা হবে না।’
তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ও জনবান্ধব ভূমিকা পালন করতে হবে। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনাও দেন।
এ সময় ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবীর হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন লালপুর থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম পলাশ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রীতম কুমার হোড়, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মুনজুর রহমানসহ স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তারা। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হারুনার রশিদ পাপ্পু, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ছিদ্দিক আলী মিষ্টু ও হামিদুর রহমান বাবু, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আব্দুস সালামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (মমেক) অগ্নিকাণ্ডে পদদলিত হয়ে ৬ জন নিহত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. জাকিউল ইসলাম।৭ মিনিট আগে
পুলিশ মাদক মামলার আসামি এনামুল হককে গ্রেপ্তারে ২ নম্বর চর এলাকায় অভিযানে যায়। গ্রেপ্তারের সময় এনামুল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পুলিশ সদস্যদের বাধা দেন এবং ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।১৩ মিনিট আগে
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব অভিযান চালায়। এ সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ৮–১০ জন মাদক কারবারি চারটি পোটলা ফেলে পালিয়ে যায়। পরে পোটলাগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।১৯ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় এক শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোন ভেঙে ফেলা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয়ের মাঠে মোবাইলটি ভাঙেন শিক্ষক নেওয়াজ শরীফ রায়হান।২২ মিনিট আগে