শাকিল হত্যার বিচার না হলে তরুণেরা রাজনীতিতে উৎসাহিত হবে না: প্রতিমন্ত্রী পুতুল
সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল বলেছেন, ছাত্রদল নেতা শাকিল হত্যার বিচার না হলে তরুণ প্রজন্মের ছাত্ররা রাজনীতিতে উৎসাহিত হবে না। রাজনীতিতে তারা কেন আসবে, কেন দল করবে? এ কারণে রাজনীতিবিদসহ রাষ্ট্রকে তাঁদের নিরাপত্তা ও রাজনীতির স্বচ্ছ মাঠ নিশ্চিত করতে হবে। তখনই প্রতিহিংসার বদলে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।
আজ বৃহস্পতিবার নাটোরের গুরুদাসপুরে নিহত ছাত্রদল নেতা শাকিলের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সংবাদকর্মীদের এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।
বিষয়টিকে রাজনীতির জন্য অশনিসংকেত উল্লেখ করে আরও বলেন, শাকিল পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করতেন। চব্বিশের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব অনেকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে। শাকিল হত্যার পর রাজনীতিতে তরুণ নেতৃত্ব এখন অশনিসংকেত।
গত ১৪ অক্টোবর রাত সাড়ে ৯টার দিকে গুরুদাসপুর পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শাকিল হোসেন (৩২) দুর্বৃত্তের হামলার শিকার হন। বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (পিজি) চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত সোমবার রাতে মারা যান শাকিল। মৃত্যুর চার দিন পর আজ বিকেলে পরিবারকে সশরীরে সান্ত্বনা দিতে যান।
মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে শাকিলের বাবা-মাসহ স্বজনেরা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে শাকিলের মা প্রতিমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরেন। একই সঙ্গে ছেলে হত্যার বিচার প্রার্থনা করেন। একপর্যায়ে প্রতিমন্ত্রীকে নিজের বড় মেয়ে সম্বোধন করেন নিহত শাকিলের মা।
মেয়ে সম্বোধন করায় তাঁর দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী পুতুল বলেন, ‘হামলার সাথে যাঁরাই জড়িত থাকুক, তাঁরা যত প্রভাবশালীই হোক, সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।’