গুরুদাসপুরে হাসপাতালে ঢুকে রোগীকে মারধর

নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঢুকে একদল দুর্বৃত্ত টুটুল নামের এক রোগীকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার (১ মে) রাতে এই ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী রোগী টুটুল জানান, হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। গতকাল রাত প্রায় ৯টার দিকে ৮-১০ জনের একটি দল পুরুষ ওয়ার্ডে ঢুকে তাঁকে ব্যাপক মারধর করে।
জানা গেছে, গতকাল সকালে উপজেলার খুবজিপুর ইউনিয়নের কালাকান্দর গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে টুটুলের সঙ্গে তাঁর ভায়রাদের কলহ হয়। এর জেরে সকালে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং এতে টুটুল আহত হন। পরে তিনি গুরুদাসপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। ভায়রাদের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে রাতে মারধরের ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন ভুক্তভোগী।
হাসপাতালের কয়েকজন রোগী জানান, হঠাৎ একদল লোক ওয়ার্ডে ঢুকে একজন রোগীকে মারতে শুরু করে। এতে অন্য রোগীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁদের দাবি, হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল স্থানে নিরাপত্তা জোরদার করা জরুরি।
এ বিষয়ে গুরুদাসপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
