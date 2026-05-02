নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ফারিয়া ও টুম্পা নামে দুই শিশু মারা গেছে।
শনিবার (২ মে) দুপুরে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের সোনাব এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশু ফারিয়া সুনামগঞ্জের দিরাই থানার দ্বীন ইসলামের মেয়ে। অপর শিশু একই থানার মাসুদ মিয়ার মেয়ে টুম্পা। তারা দুজনে রূপগঞ্জের সোনাব এলাকার লিটল কিন্ডারগার্টেনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানায়, শনিবার দুপুরে শিশু ফারিয়া ও টুম্পা বাড়ির পাশে একটি পুকুরে গোসল করতে নামে। গোসলের একপর্যায়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ডুবে যায়। শিশু দুটিকে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এইচ এম সালাউদ্দিন বলেন, দুটি শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি মর্মান্তিক। পরিবার বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ চেয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
নরসিংদীতে পারিবারিক বিরোধ ও প্রেমঘটিত দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ছোট ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে বড় ভাই খুন হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছোট ভাইসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (২ মে) সকালে নরসিংদী শহরের সাটিরপাড়া এলাকার আজাদ ফিলিং স্টেশনের সামনে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
রংপুরের তারাগঞ্জে পানি নিষ্কাশনের নালার মুখে বাঁধ দেওয়ায় শত একর জমির বোরো ধান পানিতে তলিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির মুখে পড়েছে।২৮ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঢুকে একদল দুর্বৃত্ত টুটুল নামের এক রোগীকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার (১ মে) রাতে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
দুজনের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিন, চার রাউন্ড গুলি, একটি মাইক্রোবাস, ভুয়া নম্বরপ্লেট, র্যাবের জ্যাকেট, হাতকড়া, ওয়াকিটকি, স্টিকারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দুটি...১ ঘণ্টা আগে