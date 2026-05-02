Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে ফারিয়া ও টুম্পা নামে দুই শিশু মারা গেছে।

শনিবার (২ মে) দুপুরে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের সোনাব এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু ফারিয়া সুনামগঞ্জের দিরাই থানার দ্বীন ইসলামের মেয়ে। অপর শিশু একই থানার মাসুদ মিয়ার মেয়ে টুম্পা। তারা দুজনে রূপগঞ্জের সোনাব এলাকার লিটল কিন্ডারগার্টেনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানায়, শনিবার দুপুরে শিশু ফারিয়া ও টুম্পা বাড়ির পাশে একটি পুকুরে গোসল করতে নামে। গোসলের একপর্যায়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ডুবে যায়। শিশু দুটিকে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এইচ এম সালাউদ্দিন বলেন, দুটি শিশুর মৃত্যুর বিষয়টি মর্মান্তিক। পরিবার বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ চেয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

