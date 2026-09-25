শিশুর আঙুল কেটে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ সদস্য ও তাঁর স্ত্রী গ্রেপ্তার

নাটোরে দুই শিশুর বিরোধের জেরে বায়জিদ বিন মাহমুদ (৮) নামে এক শিশুর ডান হাতের আঙুল কেটে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ সদস্য সাকিল আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী নাছরিন আকতারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে শিশুটির বাবা মাহমুদুল হাসান মিলন বাদী হয়ে সাকিল আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী নাছরিন আকতারের বিরুদ্ধে নাটোর সদর থানায় মামলা করেন। মামলার পর রাতেই পুলিশ ওই দম্পতিকে হেফাজতে নেয়।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে তাঁদের ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান জানান, দুই শিশুর বিরোধের জেরে বৃহস্পতিবার সকালে নাটোর পুলিশ সুপার কার্যালয়ে কর্মরত হিসাব সহকারী (কনস্টেবল) সাকিল আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী নাছরিন আকতার শহরের চেয়ারম্যান রোড এলাকার ব্যাংক কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান মিলনের আট বছরের ছেলে বায়জিদের ডান হাতের আঙুল কেটে দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনার পর সাকিল ও তাঁর স্ত্রী আত্মগোপনে চলে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় বায়জিদকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ওসি আরও জানান, ঘটনার পর শিশুটির বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। পরে রাতেই অভিযুক্ত দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। শুক্রবার সকালে তাঁদের আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
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