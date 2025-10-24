Ajker Patrika
> সারা দেশ

লালপুরে বিশেষ অভিযানে তিন হ্যাকার গ্রেপ্তার

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত
বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার তিন ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের লালপুরে মাদক ও সাইবার অপরাধ দমনে পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক আওয়ামী লীগ নেতার ছেলেসহ তিন হ্যাকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের পানসিপাড়া গ্রাম থেকে তাঁদের আটক করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দুড়দুড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে নওপাড়া গ্রামের মো. সাইফুল ইসলাম তুহিন (২২), পানসিপাড়া গ্রামের বাচ্চু মণ্ডলের ছেলে আব্দুল আল বায়েজিদ (২০) এবং মো. সোলেমানের ছেলে মো. নাজমুল আলী (২০)।

লালপুর থানা সূত্রে জানা যায়, নাটোর জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকায় মাদক ও হ্যাকিংবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় বাচ্চু মণ্ডলের বাড়ির পাশের একটি আমবাগানে মাদক সেবন ও হ্যাকিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় তিনজনকে হাতেনাতে ধরা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা বিকাশ ও নগদের পিন নম্বর জালিয়াতি, ব্যাংক রিসিট প্রতারণা, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইমু আইডি হ্যাক এবং মেয়েদের কণ্ঠ নকল করে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অভিযান চলাকালে তাঁদের কাছ থেকে ছয়টি স্মার্টফোন, চারটি বাটন ফোন, ২৩টি মোবাইল সিম কার্ড, ১৯টি ইয়াবা বড়ি ও গাঁজা জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন হ্যাকিং ও প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে হ্যাকিং সরঞ্জাম ও মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা আইন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের পর চলতি বছর আবারও লালপুরে হ্যাকিং চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। ৮ অক্টোবর উপজেলার বিলমাড়িয়া ও দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে নয়জনকে, ২৪ মে মোহরকয়া গ্রাম থেকে তিন, ২৭ মে মোহরকয়া ও পানসিপাড়া থেকে পাঁচ এবং ৯ জুলাই বিলমাড়িয়া ইউনিয়ন থেকে আরও আটজনকে গ্রেপ্তার করেছিল যৌথ বাহিনী। তবে জামিনে মুক্ত হয়ে তাঁরা আবারও একই অপরাধে যুক্ত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বিষয়:

নাটোরপুলিশঅভিযানগ্রেপ্তারলালপুরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...