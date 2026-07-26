শিয়ালের উপদ্রব ঠেকাতে পাতা ফাঁদে প্রাণ হারালেন খামারি

নাটোরের লালপুরে মুরগির খামারে শেয়ালের উপদ্রব বন্ধ করতে নিজের তৈরি বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে জিয়ারুল ইসলাম (৩০) নামে এক তরুণ খামারির মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের রসুলপুর মৌজার কয়লার ডহর এলাকার পদ্মা চরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জিয়ারুল ইসলাম বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের মোহরকয়া গ্রামের মো. আছান আলীর ছেলে। চরাঞ্চলে একটি মুরগির খামার রয়েছে তাঁর।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খামারে শেয়ালের আক্রমণ ঠেকাতে জিয়ারুল চারপাশে লোহার (জিআই) তারের একটি বেষ্টনী তৈরি করেছিলেন। রাতে সেখানে বিদ্যুতের সংযোগ দিতেন।
প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও খামারে কাজ করতে যান জিয়ারুল। তবে অসাবধানতাবশত তিনি মূল বৈদ্যুতিক সংযোগটি বন্ধ করতে ভুলে যান। খামারের ভেতরে কাজ করার একপর্যায়ে তাঁর দুই পা বিদ্যুতায়িত তারের সংস্পর্শে এলে ঘটনাস্থলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন।
সকাল সাড়ে ৮টার দিকে জিয়ারুলের মা জাহানারা বেগম খামারে গিয়ে ছেলেকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে জিয়ারুলকে উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম পলাশ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিহতের মরদেহ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
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