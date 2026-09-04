খোলাবাজার থেকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৭৩ বস্তা চাল উদ্ধার

নাটোরের সিংড়া বাজারে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির (১০ টাকা কেজি) চাল খোলাবাজারে বিক্রির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বিপ্লব কুন্ডু নামে এক ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে ৭৩ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতি বস্তায় ৩০ কেজি করে চাল থাকায় উদ্ধার করা চালের আনুমানিক বাজারমূল্য ১ লাখ ৭ হাজার ৩১০ টাকা।
বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে সিংড়া চালপট্টি এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল রিফাত।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল রিফাত জানান, সিংড়া বাজারের ব্যবসায়ী বিপ্লব কুন্ডুর গুদামে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল মজুত করে রাখার খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় গুদাম থেকে ৭৩ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। পরে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চালগুলো সরকারি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
তবে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী বিপ্লব কুন্ডু অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধাভোগীরাই বেশি দামে বিক্রির আশায় তাঁর কাছে চাল বিক্রি করেছেন। তিনি ব্যবসায়ী হিসেবে বেশি দাম দিয়ে ওই চাল কিনেছেন বলে দাবি করেন।
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