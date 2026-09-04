Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

ফতুল্লায় মাদ্রাসাছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগ, শিক্ষক গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
ফতুল্লায় মাদ্রাসাছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগ, শিক্ষক গ্রেপ্তার
অভিযুক্ত শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ১৭ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে ধর্ষণের অভিযোগে রফিকুল ইসলাম (২৮) নামে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বুধবার মধ্যরাতে ফতুল্লার মুসলিমনগর এলাকার তাহসিনুল কোরআন মাদ্রাসা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় বুধবার রাতে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। আজ (বৃহস্পতিবার) রফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার রফিকুল ইসলাম মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলার বরুনদা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মুসলিমনগরের তাহসিনুল কোরআন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার মুসলিমনগর এলাকার এক ব্যক্তি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষক ধর্ষণ করেছেন বলে জানান। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ওই শিক্ষককে আটক করে মারধর করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী প্রায় এক বছর আগে কোরআন হেফজ করার জন্য ওই মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। অভিযোগ রয়েছে, ভর্তির পর থেকেই রফিকুল ইসলাম ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই শিক্ষার্থীর ওপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে আসছিলেন।

গত ৩১ আগস্ট রাতে ফের নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মা তাকে বাসায় নিয়ে যান। সেখানে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি স্থানীয় লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাসাটি ঘেরাও করেন। এরপরেই পুলিশকে খবর দিয়ে তাঁকে থানায় সোপর্দ করা হয়।

বিষয়:

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