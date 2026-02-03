Ajker Patrika
নাটোর

নাটোরে এনসিপির নির্বাচনী পথসভায় হাতাহাতি

নাটোর প্রতিনিধি 
ছাত্রশক্তির সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী জার্জিস কাদির বাবুর নির্বাচনী পথসভায় হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির কয়েকজন সদস্যের মধ্যে এ হাতাহাতি হয়। এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার আগমনের ঠিক আগমুহূর্তে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় সমাবেশস্থলে সাময়িক উত্তেজনা ও হট্টগোল সৃষ্টি হয়। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে সিংড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পথসভায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, জার্জিস কাদির বাবুর নির্বাচনী পদসভায় নির্ধারিত সময় ছিল সকাল ১০টা। তবে প্রধান অতিথি আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া নির্ধারিত সময়ে না পৌঁছানোয় তপ্ত রোদের মধ্যে সাধারণ জনতাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। এ সময় ১১ দলীয় জোটের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বক্তব্য দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বক্তব্য চলাকালে জাতীয় ছাত্রশক্তির কয়েকজন সদস্য মঞ্চে উঠলে নিচে অবস্থানরত কয়েকজন সদস্য প্রতিবাদ করেন। একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মঞ্চে উপস্থিত সিনিয়র নেতারা ও আয়োজকেরা মাইকে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। পরে ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা শান্ত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া মঞ্চে ওঠেন।

সিংড়া উপজেলা এনসিপির আহ্বায়ক মাহাবুর রহমান বলেন, সভার মাঝপথে অতিরিক্ত গরমের কারণে কিছুটা হট্টগোল হয়। পরে তা ঠিক হয়ে যায়। এটা বড় কোনো ঘটনা নয়।

বিষয়:

নাটোররাজশাহী বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনএনসিপিভোটের খবর
