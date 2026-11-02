গুরুদাসপুরে ৩০ বস্তা সার জব্দ
নাটোরের গুরুদাসপুরে কৃষকপর্যায়ে সারের সংকটের মাঝেই দুজন ডিলারের বিরুদ্ধে পাশের উপজেলায় সার পাচারের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার দুপুরে পাচারের সময় ৩০ বস্তা ইউরিয়া সারসহ ৩টি অটোভ্যান জব্দ করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ।
উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গুরুদাসপুর ও তাড়াশ উপজেলার সীমান্ত বিলবিয়াসপুর এলাকা থেকে ওই সারগুলো জব্দ করা হয়। পরে অটোভ্যানচালকসহ সারের বস্তাগুলো উপজেলা প্রশাসনের জিম্মায় নেওয়া হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাহমিদা আফরোজ বলেন, পাচার হওয়া সারের মালিককে ঘটনাস্থলে না পাওয়ায় সারগুলো জব্দ ও ৩টি অটোভ্যানকে আটক দেখানো হয়েছে। তবে সার কারসাজি রোধে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানো হবে বলে জানান তিনি