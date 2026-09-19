Ajker Patrika
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নাটোর

নাটোরে ডোবার পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু

 লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরে ডোবার পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নাটোরের লালপুরে বাড়ির পাশে ডোবার পানিতে ডুবে দুই ভাই-বোন মারা গেছে। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার গোপালপুর পৌর এলাকার ঈশ্বরপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুই শিশু হচ্ছে ঈশ্বরপাড়া গ্রামের মো. আতিকুল ইসলাম ও মোছা. ববি খাতুন দম্পতির ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিক (৬) ও মেয়ে সোহাগী খাতুন আতিয়ারা (৯)। আবু বক্কর দাঁড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির এবং আতিয়ারা একই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শনিবার বিকেলে বাড়ির পাশের আরজ আলীর ডোবার কাছে খেলছিল দুই ভাই-বোন। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত তারা ডোবার পানিতে পড়ে যায়। সাঁতার না জানায় কেউই পানির ওপর উঠতে পারেনি।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম পলাশ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নাটোরমৃত্যুলালপুররাজশাহী বিভাগপানি
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