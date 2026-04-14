এবারের বৈশাখ ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে: প্রতিমন্ত্রী পুতুল

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল বলেছেন, ‘পয়লা বৈশাখ এখন শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বাঙালির ঐক্য ও নবজাগরণের প্রতীক। এবারের বৈশাখ আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে বর্তমানকে উদ্যাপন ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।’
আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে নাটোর বঙ্গজল রাজবাড়ীতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত বাংলা নববর্ষ ও লোকজ মেলা উদ্বোধন শেষে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী পুতুল। তিনি আরও বলেন, ‘নতুন বছরের শুরুতে আমাদের প্রত্যাশা—দেশ ও জাতির কল্যাণ। সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করছে। আমরা চাই মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের জাগরণ। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এটাই আমাদের অঙ্গীকার।’
জেলা প্রশাসক আসমা শাহিনের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল হায়াত, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতেখায়ের আলমসহ সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা। আজ সকাল থেকে দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা চলবে রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে।
অনেক দিন পর যেন ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ মন খুলে একই উৎসবে মেতে ওঠার সুযোগ পেল। পয়লা বৈশাখে তাই বরিশালে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নগরীর সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের কর্মীরা বাংলা নববর্ষ বরণ ও পয়লা বৈশাখ উদ্যাপন করেছে।
বর্ণিল বৈশাখী শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শুরু হয়েছে বাংলা নববর্ষের উৎসব। চারুকলা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যাপিত হচ্ছে এবারের পয়লা বৈশাখ। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণ চত্বর থেকে শোভাযাত্রার সূচনা হয়।