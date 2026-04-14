Ajker Patrika
নাটোর

এবারের বৈশাখ ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে: প্রতিমন্ত্রী পুতুল

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোর বঙ্গজল রাজবাড়ীতে বাংলা নববর্ষ ও লোকজ মেলা উদ্বোধন করছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল বলেছেন, ‘পয়লা বৈশাখ এখন শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বাঙালির ঐক্য ও নবজাগরণের প্রতীক। এবারের বৈশাখ আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে বর্তমানকে উদ্‌যাপন ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।’

আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে নাটোর বঙ্গজল রাজবাড়ীতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত বাংলা নববর্ষ ও লোকজ মেলা উদ্বোধন শেষে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী পুতুল। তিনি আরও বলেন, ‘নতুন বছরের শুরুতে আমাদের প্রত্যাশা—দেশ ও জাতির কল্যাণ। সরকার এ লক্ষ্যে কাজ করছে। আমরা চাই মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের জাগরণ। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এটাই আমাদের অঙ্গীকার।’

জেলা প্রশাসক আসমা শাহিনের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য দেন জাতীয় সংসদের হুইপ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল হায়াত, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতেখায়ের আলমসহ সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা। আজ সকাল থেকে দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা চলবে রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে।

পাঠকের আগ্রহ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

সম্পর্কিত

বরিশালে বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল, প্রাণ ফিরল সংস্কৃতিতে

ইসলামপুরের ৩৭৭৯ কৃষক পেলেন কৃষক কার্ড

আজকের পত্রিকার ঝিনাইদহ প্রতিনিধির চাচার ইন্তেকাল

