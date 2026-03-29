Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীতে জ্বালানি তেলের সংকট, পেট্রলপাম্পে দীর্ঘ লাইন

রায়পুরা (নরসিংদী)প্রতিনিধি
আজ সকালে বেলাব উপজেলার বারৈচা এলাকায় মেসার্স এল এন ভূঁইয়া অ্যান্ড সন্স পেট্রলপাম্পের সামনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর বিভিন্ন এলাকায় জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দেওয়ায় পেট্রলপাম্পগুলোতে গ্রাহকদের চাপ ক্রমেই বেড়েছে। বিশেষ করে যেসব পাম্পে তেল সরবরাহ আছে, সেখানে মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

রোববার (২৯ মার্চ) সকালে বেলাব উপজেলার বারৈচা এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে মেসার্স এল এন ভূঁইয়া অ্যান্ড সন্স পেট্রলপাম্পে এমন চিত্র দেখা যায়। সেখানে শতাধিক মোটরসাইকেলচালক তেল নেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কয়েক দিন ধরে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক না থাকায় অনেক পাম্পে তেলসংকট দেখা দিয়েছে। ফলে যে পাম্পগুলোতে তেল পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলোতে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। পাম্পে তেল নিতে আসা চালকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন, কেউ কেউ তেল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। এই অপ্রত্যাশিত জ্বালানি-সংকটে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

নজরুল ইসলাম নামের এক চালক বলেন, ‘সকাল ৬টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে সকাল ১০টা হয়ে গেছে, এখনো তেল পাইনি। এত ভোগান্তি আগে দেখিনি। শুধু মোটরসাইকেল নয়, বোতল নিয়েও অনেকে লাইনে দাঁড়িয়ে সমস্যার সৃষ্টি করছেন। দ্রুত সমাধান চাই।’

পাম্পটির মালিক জানান, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যে পরিমাণ তেল এসেছে, তা বিশৃঙ্খলার কারণে সঠিকভাবে বণ্টন করা যাচ্ছে না। পর্যাপ্ত সরবরাহ এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন তিনি।

বিষয়:

নরসিংদীঢাকা বিভাগজ্বালানি তেলজেলার খবররায়পুরা
যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভয়ংকর অপরাধে’ গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

বগুড়ায় বাজার সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে তুলে নিয়ে হাত-পা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

পাঠকের আগ্রহ

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

বেরোবিতে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ঢাবি ছাত্র, থানায় নিয়ে মুচলেকা

যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভয়ংকর অপরাধে’ গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ

যুক্তরাষ্ট্রে ‘ভয়ংকর অপরাধে’ গ্রেপ্তার ১০ বাংলাদেশির ছবিসহ পরিচয় প্রকাশ

চার কারণে জয়ের পথে ইরান

চার কারণে জয়ের পথে ইরান

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

সৌদিতে আটকা সাড়ে চার হাজার বাংলাদেশি ওমরাহযাত্রী

সম্পর্কিত

যুবদল নেতার বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ

যুবদল নেতার বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগ

নরসিংদীতে জ্বালানি তেলের সংকট, পেট্রলপাম্পে দীর্ঘ লাইন

নরসিংদীতে জ্বালানি তেলের সংকট, পেট্রলপাম্পে দীর্ঘ লাইন

যোগদানের ৪ দিনের মধ্যেই শিবচর থানার ওসি প্রত্যাহার

যোগদানের ৪ দিনের মধ্যেই শিবচর থানার ওসি প্রত্যাহার

মামুন খালেদ ও মাসুদ উদ্দিনকে ৭ এপ্রিল হাজিরের নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের

মামুন খালেদ ও মাসুদ উদ্দিনকে ৭ এপ্রিল হাজিরের নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের