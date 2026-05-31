কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে পর্যটক নিখোঁজ, ৯ ঘণ্টায়ও মেলেনি সন্ধান

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হয়েছেন মোহাম্মদ আবির (১৮) নামের এক পর্যটক। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সৈকতের সি-গাল পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ মোহাম্মদ আবির পুরান ঢাকার শহীদ নগরের লালবাগ এলাকার ইলিয়াস মুন্সীর ছেলে।
রাত সাড়ে ৯টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ওই পর্যটকের সন্ধান মেলেনি।
সৈকতে নিয়োজিত জেলা প্রশাসনের বিচকর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মাহবুবুর রহমান জানান, আবিরসহ ৯ বন্ধু আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কক্সবাজারে আসেন এবং একটি গেস্টহাউসে অবস্থান করছিলেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সি-গাল পয়েন্ট সৈকতে পাঁচ বন্ধু গোসলে নামেন। তাঁর সঙ্গীদের ভাষ্যমতে, আবির একটি টিউবে উঠেছিলেন। একপর্যায়ে তিনি টিউব থেকে ছিটকে পড়ে সাগরে তলিয়ে যান। এর পর থেকে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।
মাহবুবুর রহমান আরও জানান, নিখোঁজ পর্যটকের খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। তবে রাত ৯টা পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।
